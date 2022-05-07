哈里梅根大仔3歲生日收英女王祝福 關係有望緩和？

英國哈里王子與夫人梅根因保安問題，缺席已故祖父菲臘親王的悼念儀式引起爭議。哈里梅根的大仔阿奇周五（6日）迎來3歲生日，英女王等王室成員紛紛送上祝福，被外界視為哈里梅根與王室關係緩和的信號。

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梅根（Meghan Markle）2019年誕下阿奇（Archie），但隨著哈里（Prince Harry）一家淡出王室移居美國加州，英國王室成員甚少有機會與阿奇見面。

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代表英女王（Queen Elizabeth II）等王室成員的官方Twitter帳戶The Royal Family，趁周五為阿奇生日發文，祝福阿奇3歲生日快樂。

阿奇似哈里定梅根？

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帖文更附上一張英女王、菲臘親王（Prince Philip）、哈里、梅根、阿奇及梅根母親，於阿奇出生兩天後拍攝的合照。

其餘王室成員也隨即獻上生日祝福。哈里兄嫂威廉王子（Prince William）與凱特（Kate Middleton）張貼一張阿奇洗禮時的合照，祝阿奇生日快樂。

王儲查理斯（Prince Charles）及其妻卡米拉（Camilla）則轉發The Royal Family的帖文，祝阿奇生日快樂。

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雖然英女王已多個月無法與阿奇面對面相處，不過英女王也不時透過視像會議方式與阿奇見面。而且英媒透露阿奇曾經想要一部窩夫機，英女王得悉此事後隨即送給阿奇作聖誕禮物。

哈里近期接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，曾透露他希望安排祖母英女王與他的子女見面。不過當被問到他們一家會否於6月返英出席英女王登基白金禧年，哈里表示他未決定，指需要考慮安全問題等情況。

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責任編輯：鄭錦玲