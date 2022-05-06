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【零售綠債】零售綠債獲49.3萬人認購、涉逾328億元　中銀料每人至少獲4手　一文看各行反應（不斷更新）

股市 18:43 2022/05/06

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【零售綠債】零售綠債獲49.3萬人認購　初步認購金額約328.8億元　中銀香港：料每人至少獲4手

零售綠色債券已截止認購，政府發言人表示，據從配售機構所得的資料，零售綠債初步認購金額約328.8億港元，認購人數約49.3萬，意味零售綠債的認購金額是目標發行額的2.2倍，由於零售綠債獲市民踴躍支持，預計最終發行額將提高至上限200億港元，政府計劃於5月16日公布配發結果。

富途：錄得約42億元認購金額

富途證券共接獲逾8.8萬人申請，錄得約42億港元認購金額，佔市場總認購人數約18%，平均每人認購5手，最大認購數手為600手。

中銀：客戶經電子渠道認購佔比達8成

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，零售綠債認購反應理想，預計錄得超額認購，有機會每人最少獲派4手，中銀香港客戶經電子渠道認購零售綠債佔比達8成，線上平均認購為7手。

恒生：每人平均認購金額約8萬元

恒生銀行 （00011） 指，該行每人平均認購金額約8萬元。在該行提供的線上線下認購途徑中，約7成客戶是經恒生個人e-Banking認購。

工銀亞洲：最高認購金額為500萬元

工銀亞洲表示，零售綠債總認購金額及人數與去年第八批iBond反應相若，最高認購金額為500萬元（500手），平均認購金額為9萬元（9手），客户電子認購佔比達八成，較過往明顯上升，該行整體銷售情況符合預期，表現理想。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，雖然聯儲局最近加息有機會減低市民對零售綠債的需求，同時對二手市場價格會造成影響，但在投資市場較為波動的情況下，零售綠債作為投資者防守型資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，對大部分市民仍具一定的吸引力，若投資者選擇長線持有，則不受短期價格波動所影響。估計今次零售綠債認購情况會如市場預期般熱烈，預計150億元發行額最終超額認購2至3倍。

信銀國際：最多認購100手

信銀國際表示，接獲之零售綠債之平均認購金額約8萬元，最高認購金額為100萬元。

相關文章：【零售綠債】中銀香港周國昌：零售綠債料吸引逾70萬人申請　總認購金額預期超額3至5倍

相關文章：【零售綠債】政府重啟零售綠債認購　認購期由4月26日至5月6日　息率不少於2.5厘

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