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【綠色債券】零售綠債獲49.3萬人認購、涉逾328億元　中銀料每人至少獲4手　一文看各行反應（不斷更新）

股市 19:20 2022/05/06

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【零售綠債】零售綠債獲49.3萬人認購　初步認購金額約328.8億元　中銀香港：料每人至少獲4手

零售綠色債券已截止認購，政府發言人表示，據從配售機構所得的資料，零售綠債初步認購金額約328.8億港元，認購人數約49.3萬，意味零售綠債的認購金額是目標發行額的2.2倍，意味零售綠債預計最終發行額將提高至上限200億港元，政府計劃於5月16日公布配發結果。

滙豐：逾兩成綠債認購客戶未曾購入iBond或銀債

滙豐發言人表示，最新一批綠色零售債券的認購反應不俗，尤其吸引尋求低風險投資及有穩定回報的客戶參與，認購客戶當中，超過20%從未曾購入香港特區政府發行的零售債券。整體而言，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。

招商永隆平均每名客戶認購10萬

招商永隆銀行於整個綠色零售債券認購期的平均每名客戶認購金額為10萬元，最高認購金額為1000萬元。經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數達87%。

富途：錄得約42億元認購金額

富途證券共接獲逾8.8萬人申請，錄得約42億港元認購金額，佔市場總認購人數約18%，平均每人認購5手，最大認購數手為600手。

中銀：客戶經電子渠道認購佔比達8成

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，零售綠債認購反應理想，預計錄得超額認購，有機會每人最少獲派4手，中銀香港客戶經電子渠道認購零售綠債佔比達8成，線上平均認購為7手。

恒生：每人平均認購金額約8萬元

恒生銀行 （00011） 指，該行每人平均認購金額約8萬元。在該行提供的線上線下認購途徑中，約7成客戶是經恒生個人e-Banking認購。

工銀亞洲：最高認購金額為500萬元

工銀亞洲表示，零售綠債總認購金額及人數與去年第八批iBond反應相若，最高認購金額為500萬元（500手），平均認購金額為9萬元（9手），客户電子認購佔比達八成，較過往明顯上升，該行整體銷售情況符合預期，表現理想。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，雖然聯儲局最近加息有機會減低市民對零售綠債的需求，同時對二手市場價格會造成影響，但在投資市場較為波動的情況下，零售綠債作為投資者防守型資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，對大部分市民仍具一定的吸引力，若投資者選擇長線持有，則不受短期價格波動所影響。估計今次零售綠債認購情况會如市場預期般熱烈，預計150億元發行額最終超額認購2至3倍。

信銀國際：最多認購100手

信銀國際表示，接獲之零售綠債之平均認購金額約8萬元，最高認購金額為100萬元。

相關文章：【零售綠債】中銀香港周國昌：零售綠債料吸引逾70萬人申請　總認購金額預期超額3至5倍

相關文章：【零售綠債】政府重啟零售綠債認購　認購期由4月26日至5月6日　息率不少於2.5厘

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