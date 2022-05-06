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【ESG】中資大行專家指 能源轉型ESG基金受捧

18:41 2022/05/06

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工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐指，該行為ESG基金提供認購優惠。

自從政府推零售綠債後，中資大行的專家指，ESG（環境、社會及管治）概念漸受關注，而現市況以股債混合的ESG基金較受捧。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，現時工銀亞洲合共代銷約30隻證監會認可的ESG基金，當中以股票及股債混合基金為主，涵蓋可持續發展、能源轉型及氣候變化等主題。 由現時至6月30日，客戶經該行認購基金產品超過1萬元或以上，可享有基金產品認購費1%優惠，詳情可參閱該行的網頁。 

工銀亞洲買ESG基金  享認購費1%優惠

此外，問及現市況哪類ESG基金較受捧、是否派息類別時，尹可豐認為，ESG投資是指投資者在作出投資決策的過程中，除了考慮財務因素外，亦同時將ESG因素納入考量，例子有可持續投資、社會責任投資、道德投資和影響力投資等。當中以環保相關企業較受市場關注，市場預期全球每年的零碳投資將持續增加，從可再生能源，到網絡基礎建設、充電站、廠房升級的替代技術，及供暖基礎設施的改造，都是可預期的發展方向。

尹可豐又說，雖然加入ESG因素或可對長投資帶來正面回報，惟進行投資決定時，應需考慮公司或行業估值等基本因素。若公司基本因素轉差、又或估值過高的話，就應減持或避開投資。至於派息類別方面，部分ESG基金亦設有派息類別，為客戶提供每月派息，以滿足客戶不同的理財需要。 

至於加息周期是否不適合投資ESG債券基金。尹可豐說，聯儲局於5月4日加息50點子，並暗示接下來會保持這種加息步伐，再者，美國最近公布的第一季經濟增長，創1947年以來最大降幅，市場擔心當地未來可能出現滯脹，10年國債孳息率升至3厘以上，環球股債價格均出現大幅度下跌，當中ESG債券基金也不例外。

股票基金中長線前景  勝債券基金

不過，尹可豐以兩大主因宜慎選債券基金，包括：

（1）在固定收益板塊中，具可持續或ESG投資相關概念的綠色債券已備受關注多時。綠色債券是一種融資工具，專為對環境及或氣候具正面影響的項目提供資金，近年ESG債券在各國政府推動下，逐漸獲得投資者青睞，過去數年相關ETF持有量持續增加，市場普遍認為當中規模將會以每年10%至20%增長。

（2）ESG評分較高的發債企業，通常財務狀況較佳，違約風險或較一般企業債為低，可為債券投資者提供更多投資選擇。但他補充，如投資者擔心加息對債市的影響，而又認為年初至今股市整固已接近尾聲，可考慮開始投資在ESG股票基金，更可選擇個別行業基金，等待中長線的潛在收益。 

尹可豐又指，自港府發行零售綠債後，ESG概念的確更受注目，加上特區政府亦不定時、從不同渠道向公眾宣傳ESG投資概念，惟此類產品對零售客戶而言仍是嶄新的概念，客戶仍需要時間消化及了解。現階段，該行接獲的相關客戶查詢的確有所增加，反映投資者對ESG的投資漸感興趣，相信在未來的日子，隨着市況好轉，預料ESG基金的銷售額會逐步上升。同時，該行正加強培訓，鞏固前同事ESG知識，向客戶介紹合適產品。

談及該行推動綠色金融，尹可豐透露，隨着近年綠色金融概念在全球發展迅速，該行有不同舉措，積極推動綠色金融及ESG發展，以符合市場和客戶的要求及期望，為可持續發展出一分力。

首先，綠色信貸方面，該行不斷完善法人客戶綠色投融資制度，規範管理流程、完善配套信貸政策，積極引導信貸資金投向綠色交通、綠色建築、節能環保、生態環境綜合整治等綠色領域。綠色投資及創新方面，且計劃在投資組合中持續增加綠色債券持有佔比，並將環境影響納入未來投資決策。同時，還將加強綠色金融創新研究，不斷豐富綠色產品和服務體系。 

再者，針對零售客戶層面，積極與相關機構合作，持續引入及推出不同類型的ESG投資產品，主要為ESG基金及綠色債券，滿足零售客戶對這方面的投資需求。現時該行大部分的投資產品均可透過電子交易渠道進行交易，未來將會進一步全面實施無紙化交易服務模式，逐步提升網上銀行及手機銀行的功能，以支援各類型投資產品的交易，同時亦會加強投資資訊服務，節省紙張之餘，亦可為客戶提供更便捷的理財服務。此外，亦積極加強投資教育的工作，透過不同渠道積極向客戶、及公眾宣傳ESG的投資理念及重要性，協助他們了解ESG所帶來的效益，希望遂步將此理念普及化。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

基金 工銀亞洲 ESG

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