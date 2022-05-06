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【著數優惠】（附報名詳情）旅發局再推「賞你遊香港」「賞你住」 消費滿800元可參加 名額共8萬個

理財智慧 18:38 2022/05/06

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疫情放緩，市民也外出遊玩興趣大增。旅發局宣布推出全新「夏日同賞．就在香港」推廣，頭炮項目是重推共8萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」，為市民提供本地遊及酒店住宿計劃折扣優惠。由即日起，市民在本地實體的零售及餐飲商戶消費滿800元，儲起機印收據，即可在5 月中至 6 月分階段報名或訂購。

【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

由即日開始，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣 800 元，儲起機印收據（最多兩張），將可換取本地遊名額，或指定本地酒店住宿計劃港幣 500 元折扣優惠。雖然「賞你遊香港」之前因第五波疫情押後，市民憑 2021 年 12 月 10 日起發出的消費單據，同樣可以參加今次重推的「賞你遊香港」。

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旅發局主席彭耀佳表示：「疫情轉趨平穩，隨着政府逐步放寬社交距離措施，經濟活動及大型盛事紛紛重啟，旅發局冀藉此契機，向本地及全球超過 3,200 名業界代表﹐闡述香港最新的復常情況和發展，例如新景點和推廣活動等，並期望與業界攜手，共同宣傳正面信息，維持香港的國際曝光。我們感謝旅遊、酒店、零售及餐飲業界對旅發局工作的鼎力支持。」

【東鐵線過海段】東鐵綫會展站5.15啟用 5月9日辦開放日 月中再有「勁過維港」綫上跑，詳見【下一頁

旅發局總幹事程鼎一在簡報來年工作時宣布，推出全新推廣活動「夏日同賞．就在香港」，將分三階段透過全城食、住、買、玩活動和浪接浪的優惠，重振社會正面氛圍和刺激本地經濟，為業界締造商機。

 

​​​​​【著數優惠】九巴聯乘中銀香港推出乘車優惠 用中銀Visa卡搭九巴及龍運每程慳2蚊，詳見【下一頁

活動以「賞你遊香港」和「賞你住」揭開序幕，其後旅發局會在本月中舉辦以文化藝術為主題的「藝聚香港」推廣。待防疫措施進一步放寬，旅發局會推出以特區成立 25 周年為主題的優惠及多項大型活動。

【疫後重開】康文署下周五起陸續重開8個體育館 恢復舉辦部分康體活動，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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