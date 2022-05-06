▲ 【港交所388】主板及GEM網站將由5月28日起合併 配合港交所品牌

聯交所宣布，主板及GEM網站將由5月28日起合併，反映網站合併的《上市規則》修訂亦將於同日生效，以配合港交所 （00388） 的企業品牌及優化其技術基礎設施 ，為此《上市規則》將作出修訂，以反映主板與GEM網站合併。

現時GEM網站的所有重要資料會全部遷移並併入港交所網站及「披露易」網站，已過時的資料除外。兩個網站完成合併後，港交所網站及「披露易」網站將設有GEM專頁，予公眾查看與GEM相關的資料，其中包括GEM上市發行人的每日報價、GEM新申請人的新上市資料及GEM新上市申請的進度報告。

先前於「披露易」網站登載的有關GEM上市發行人的公司通訊、披露權益通知及其他資料，以及GEM新申請人的申請版本，聆訊後資料集及相關資料，將繼續在原位登載，公眾可在相同位置閱覽有關資料。

網站合併後，GEM新申請人及GEM上市發行人（或其授權代表）應繼續按現有方式透過聯交所的電子呈交系統呈交材料以供登載於「披露易」網站，以符合有關《上市規則》規定。

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