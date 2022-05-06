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【創科發展】科技園夥希慎建社區實驗平台　供本地初創實踐技術

科技 18:46 2022/05/06

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希慎興業（希慎）與香港科技園公司（科技園）攜手建立The Community Lab。（梁偉榮攝）

近年來各地加快創科發展，務求打造智慧城市，提升人們生活素質。今（6日），希慎興業（希慎）與香港科技園公司（科技園）攜手建立The Community Lab，提供平台讓初創企業實踐技術。

香港科技園公司首席企業發展總監夏友正於開幕禮上表示，此計劃旨在為處於不同發展階段的初創企業提供援助，包括提供合適的指導、概念驗證、現實應用。

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夏友正提到：「銅鑼灣地帶擁有新舊樓宇，而且交通繁忙，是香港的小型版圖，紮根於銅鑼灣的利園可為初創企業提供平台，讓技術發展較為成熟的初創在此實踐概念，有助其後將技術應用於香港、大灣區等更大的範圍。」

港技術輸出表現較弱　新計畫助初創獲資金

除了推動香港成智慧城市外，此計畫亦希望投資者看到技術的應用，讓初創獲得更多資金。香港科技園公司行政總裁黃克強指出：「香港在技術輸出（Technology output）方面表現較弱，這個計劃正正能讓初創企業將概念演變成現實，應用在日常生活中。」 

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【東鐵綫過海】SmarTone 5G網絡　覆蓋伸延至東鐵綫過海段

是次將有4間初創公司成為利園首批試點項目，包括研發檢測機械人的CHAIN Technology、業務通訊平台初創imBee、智慧出行初創SOCIF、提供非破壞性測試和預測性維修的Xtra Sensing。

其中CHAIN Technology在利園附近的唐樓天井設置檢測機械人，由機械人收集數據，例如是樓宇裂痕、石屎牆身剝落等，然後交由AI平台分析。這間初創企業的技術推動了全自動化，以防人手在環境惡劣的天井進行檢測，確保他們安全。

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imBee為利園提供聊天管理平台（Chat Management Platform），增強物業管理以及商戶之間的溝通，例如更有效及即使通知商戶市場推廣活動。

SOCIF在利園1期的小巴站擺放檢測器，評估排隊等候的人數，再配合政府的開放數據，參考綠色小巴到站時間，建議用戶候車時間。

Xtra Sensing則為利園檢查冷氣供應，以Vibration Sensor檢測冷氣，然後由AI平台分析數據，評估各冷氣的效能，減少機件故障的機會。

記者：吳嘉雯

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