【觸感VR】VR裝置連接64個超聲波感測器　體驗特定觸感

元宇宙熱潮持續，令AR、VR等相關科技產品亦被受關注。有科學家打破現時VR虛擬實景裝置只能帶來視覺與聽覺體驗的限制，利用新型超聲波裝置，讓使用者同時感受嘴唇及口腔的特定觸感。

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這款新型的超聲波VR裝置由美國卡內基美隆大學的未來介面小組（Future Interfaces Group）所研發，透過在VR 頭戴裝置底部連接一組由64個微型超聲波感測器組成的相位控制陣列，讓其適時發出聲波。

超聲波經空氣傳送到使用者的嘴唇、牙齒或舌頭等特定位置進行相互干擾，當中的振動會讓使用者產生觸感。超聲波可以根據模擬的動作類型，以聚焦脈衝、掃過嘴巴或持續振動的形式，營造出飲水或接吻感覺。配以頭戴裝置看到和聽到圖像及動作，同時感受視覺、聽覺和觸感體驗。

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蜘蛛在嘴唇行走 感覺最真實

據外媒《New Atlas》指，經16位志願者測試後，發現裝置在模仿刷牙、雨水從窗外打進來，以及蜘蛛在嘴唇上行走的感覺最為真實。反之，模仿穿過蜘蛛網等涉及全身觸感的成效則不太理想。

該團隊的研發人員解釋，手和嘴以外的部位神經末梢密度較低，未來將致力於令系統變得更小、更輕，並研究新增更多觸覺效果。

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責任編輯：殷凱怡

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