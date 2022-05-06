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【好想去日本】日本有望下月開放旅客入境　日航料今年可恢復盈利

商業 18:19 2022/05/06

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日本航空（JAL）預計，如境內及國際旅遊重啟時，今年將可以重拾盈利。（法新社圖片）

日本計劃最快6月放寬旅遊限制，開放予外國觀光旅客入境。 日本航空（JAL）預計，如境內及國際旅遊重啟時，今年將可以重拾盈利。

【旅遊復甦】達美航空更新制服設計迎復甦　料今年內扭虧為盈

自今年較早時期，日本解除緊急狀態，日本航空指境內旅遊已見明顯復甦。隨著疫情緩和，日本逐步放寬入境限制及容許國外觀光旅客訪日，今年內國際航線需求將會重返疫情前的45%水平，而境內旅遊更會達到90%水平。

日本航空預測截至2023年3月的財年，淨收入為450億日圓（約27億港元），高於分析師平均估計的約 102 億日圓（約6.1億港元）。該航空公司在今年1月至3月錄得季度虧損492億日圓（約29.5億港元），同樣高於市場預期。 

作為中期計劃的一部分，日航將在截至2025 財年的4年內，投資 6600 億日圓（約396.9億港元），以促進ESG相關活動。該航空公司表示，該企亦正積極尋求使用 ESG 融資，以推動轉向更省油的飛機等措施。

【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個

【1人商機】日本疫後興起一人消費　食店桑拿紛設單人專區

責任編輯：葉泳珊

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