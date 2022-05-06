【港交所388】港交所：首席營運總監戴志堅5月底退休　姚嘉仁及莊博禮將聯席接替

▲ 港交所：戴志堅5月底退休 姚嘉仁及莊博禮出任聯席營運總監

港交所 （00388） 宣布，聯席總裁及首席營運總監戴志堅將於2022年5月31日退休，並退任香港交易所集團的所有職位。姚嘉仁及莊博禮（John Leo Buckley）將獲委任聯席營運總監，並分別繼續擔任香港交易所市場聯席主管以及交易營運及企業轉型主管。同時，姚嘉仁亦會出任聯交所及期交所的行政總裁。上述委任將於6月1日起生效。

姚嘉仁現年52歲，於2019年4月加入港交所，現時擔任集團市場聯席主管，負責香港交易所旗下不同資產類別的產品及服務。他亦是證監會證券賠償基金委員會委員。他曾任職於高盛集團，擔任香港固定收益、貨幣及商品業務董事總經理；以及高盛在中國內地的戰略合作夥伴北京高華證券的副總經理及首席營運總監，並兼任乾坤期貨有限公司董事長。

莊博禮現年53歲，於2021年1 月加入集團，並擔任交易營運及企業轉型主管，負責香港交易所旗下所有的交易營運。他曾於2013年至2018年期間在摩根大通曾擔任多個高級職位，包括亞太區首席風險總監和亞太區首席財務官。

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