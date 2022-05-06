【五一假期】疫情打擊內地黃金周　旅遊消費大跌逾四成

▲ 「五一黃金周」受疫情打擊，國內旅遊收入比去年大跌42.9%，僅646.8億元人民幣。（新華社圖片）

內地嚴陣以待Omicron疫情，多個城市實行嚴格管控，令本來上半年消費經濟最活躍的五一長假蒙上陰霾，「黃金不再」，中國文化旅遊部統計2022年「五一黃金周」的國內旅遊收入比去年大跌42.9%，僅646.8億元人民幣。

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內地持續受Omicron疫情影響，多地實行嚴格人員往來管控，其他地區民眾亦減少外出，令本是每年兩大消費旺季之一的「五一黃金周」經濟大受影響。據中國文化旅遊部發表統計，2022年「五一」的5天假期，全國國內旅遊人次僅1.6億，較去年同比減少30.2%，只有2019年同期的66.8%，而且國內旅遊的收入646.8億元人民幣，較去年同比減少42.9%，亦只有2019年同期的44%。

同城露營仍有商機

內地多個城市出現Omicron感染個案，不同省市政府收緊跨地人員往來，以往五一的「國內遊」幾乎停擺，民眾最多只能選擇「市內遊」，跨省跨城旅遊皆受影響。北京出現感染個案後收緊防疫措施，舉如北京環球影城度假區完全暫停營業，其他景區限制人流數量、餐飲店暫停堂食等，影響觀光住宿、餐飲及零售表現。

不過，攜程統計顯示露營體驗成為內地民眾疫下出遊焦點，在五一假期中該平台帶有「露營」標簽的相關酒店、民宿訂單量較清明假期增長153%。與世界其他地區的趨勢相近，疫下民眾仍希望外出但避開人群，自助露營產品銷售及度假式露營景區有增長。

責任編輯:王浩賢