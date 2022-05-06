【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙　於Roblox推出互動創作虛擬島嶼

▲ 串流音樂平台Spotify 早前宣布，將於元宇宙遊戲平台Roblox上建立互動創作音樂島嶼 Spotify Island。

串流音樂平台Spotify 早前宣布，將於元宇宙遊戲平台Roblox上建立互動創作音樂島嶼 Spotify Island ，成為首個在Roblox中正式出現的音樂串流服務品牌。

【元宇宙】英皇投資數百萬 最快暑假進軍元宇宙

據官方新聞稿指，來自世界各地的歌迷和藝術家可以在該島嶼閒逛，探索一個充滿歌聲、任務和獨家商品的仙境。Roblox將可在Spotify Island上與音樂創作者交流，完成互動任務，並解鎖獨家內容。玩家也可以在由Spotify線上錄音平台Soundtrap提供的虛擬節拍器站上創作音樂和探索聲音。

【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？ Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」

Spotify Island設有主題島嶼，其將於未來一年推出。主題島嶼設有獨家內容，可以與音樂創作者互動，以及為超級粉絲和好奇探索者設計的主題迷你任務。Spotify透露，在Spotify Island上，粉絲們將可遊覽以K-pop文化為主題的K-Park，可以與韓團Stray Kids 、SUNMI互動。

【元宇宙】Meta首間實體店5月9日加州開幕 推廣元宇宙產品

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集：