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外區客落力搵平盤　元朗啟欣軒三房連車位638萬沽　呎價僅8362元

股樓投資 19:14 2022/05/06

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二手交投轉旺，買家加快入市。美聯物業馮根明說，元朗啟欣軒2期低層A室，三房套間隔，實用面積763平方呎，日前以638萬元連車位買入，較開價低約6%，實用呎價約8,362元。代理透露，買家為外區首置客，因鍾情單位景觀開揚，而且呎價合理，所以決定購入上址。   

據了解，原業主於2011年7月以353.8萬元連車位購入上址，持貨近11年，現帳面賺284.2萬元，物業期內升值近80%。資料顯示，啟欣軒位於元朗南新發展沙井路23號，於2001年9月開始入伙，分2期發展，建有4座，提供60個單位，實用面積由654平方呎起，至最大1,132平方呎。 

延伸閱讀 退休夫婦拒租成世樓　283.8萬買葵涌唐樓　全屋實呎407　呎價僅6973元｜有圖 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 元朗 美聯物業

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