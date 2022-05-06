美國前防長出書爆料 特朗普想用導彈炸墨西哥

美國前總統特朗普卸任後，愈來愈多任何政府人員出書，大爆特朗普任內的行為。美國前防長埃斯珀的自傳即將面世，當中他大爆特朗普曾經想用導彈轟炸墨西哥的毒品工廠，以及提議向示威者開槍等建議。

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作為特朗普（Donald Trump）任內第二位防長，埃斯珀（Mark Esper）在下周二（10日）出版的自傳《A Sacred Oath: Memoirs of a Defense Secretary in Extraordinary Times》，大爆特朗普掌權後期的事跡。

英國衛報率先取得新書，並指埃斯珀在書中透露，特朗普曾在2020年夏天時，曾建議向示威民眾開槍，如槍擊他們腿部。但埃斯珀表明，特朗普並非打算下令執行，更似在等人和應，而最終無人回應。

埃斯珀提及的時間點，正好是美國因黑人男子弗洛伊德（George Floyd）當年遭白人警員跪頸致死事件，引發多次衝擊美國的反種族歧視示威。

埃斯珀更聲稱，特朗普一度提議，要向墨西哥發射導彈摧毀毒品工場，特朗普當時更稱，



「無人知係我地做。」（no one would know it was us.）



特朗普揚言，自己到時會否認涉。埃斯珀指當時以為特朗普開玩笑，甚至未有抬頭回應。

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另外，埃斯珀亦爆料其他特朗普幕僚。他指高級顧問米勒（Stephen Miller）曾提議，美國應該派遣25萬名美軍前往美墨邊境。埃斯珀聲稱，米勒其時亦建議要將「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的屍首遊街，以此警告其他恐怖分子。

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責任編輯：吳漢培