美國前防長出書爆料 特朗普想用導彈炸墨西哥

美國前總統特朗普卸任後,愈來愈多任何政府人員出書,大爆特朗普任內的行為。美國前防長埃斯珀的自傳即將面世,當中他大爆特朗普曾經想用導彈轟炸墨西哥的毒品工廠,以及提議向示威者開槍等建議。

作為特朗普(Donald Trump)任內第二位防長,埃斯珀(Mark Esper)在下周二(10日)出版的自傳《A Sacred Oath: Memoirs of a Defense Secretary in Extraordinary Times》,大爆特朗普掌權後期的事跡。

英國衛報率先取得新書,並指埃斯珀在書中透露,特朗普曾在2020年夏天時,曾建議向示威民眾開槍,如槍擊他們腿部。但埃斯珀表明,特朗普並非打算下令執行,更似在等人和應,而最終無人回應。

埃斯珀提及的時間點,正好是美國因黑人男子弗洛伊德(George Floyd)當年遭白人警員跪頸致死事件,引發多次衝擊美國的反種族歧視示威。

埃斯珀更聲稱,特朗普一度提議,要向墨西哥發射導彈摧毀毒品工場,特朗普當時更稱,



「無人知係我地做。」(no one would know it was us.)