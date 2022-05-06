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【多圖】何文田瀚名現樓單位　一房間隔大方明亮　可遠眺獅子山景

股樓投資 18:04 2022/05/06

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嘉里建設旗下何文田喇沙利道現樓項目「瀚名」已公布首張價單，30伙一房單位折實入場價由738.39萬元起。發展商同時開放現樓示範單位予公眾，項目6個示範單位全數位於12樓，其中4個連裝修。

其中，項目12樓F室，實用面積409平方呎，屬一房間隔。單位入門設有玄關，加強私隱度；客飯廳則以長方形開則，開放式廚房工作枱面呈曲尺型，增加實用空間。客飯廳外連22平方呎露台，從露台可遠望獅子山景，室內採光度亦充足。單位房間屬套房設計，開則方正，不設工作平台，便於擺放寢具和衣櫃等家具。

瀚名12樓F室現樓示範單位

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瀚名首張價單︰何文田瀚名首推30伙全數為一房戶　折實738萬起　嘉里︰「開心驚喜價」【下一頁

另一個連裝修現樓單位為12樓A室，同屬一房間隔，實用面積409平方呎。設計師用柔和燈光體現室內舒適、悠閒感覺，家具則採灰色、花紋地毯等打造時尚感。客飯廳擺放大沙發及四人餐桌後仍有活動空間，主人房亦有落地玻璃窗加強採景。

瀚名12樓A室現樓示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

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