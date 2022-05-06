喬治布殊讚澤連斯基係「當代邱吉爾」 獲邀訪烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭後，多國領袖發聲力撐烏克蘭，甚至到訪當地表示支持。美國前總統喬治布殊周四（5日）與烏克蘭總統澤連斯基視像對話，喬治布殊大讚澤連斯基是「當代邱吉爾」，帶領烏克蘭對抗俄羅斯。

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喬治布殊（George W. Bush） 周四在社交平台Instagram上載兩張照片，喬治布殊在西裝外套貼上烏克蘭國旗，與澤連斯基在當日早上視像對話。喬治布殊表示，很榮幸與澤連斯基交談數分鐘，並形容澤連斯基是這個時代的邱吉爾（Winston Churchill），感謝他以身作則，帶領烏克蘭對抗俄羅斯。

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喬治布殊亦向烏克蘭民眾致敬，讚揚他們有勇氣，又指澤連斯基向他保證，不會放棄阻止（Vladimir Putin） 入侵。

澤連斯基亦在網站張貼兩人視像對話照片，指很榮幸與喬治布殊交談，稱讚美國人思想開明，與烏克蘭擁有共同價值觀。澤連斯基指喬治布殊是領袖榜樣，並邀請他訪問烏克蘭。

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責任編輯：郭麗明