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【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大

科技 13:00 2022/05/09

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有外媒爆料，Galaxy Watch 5閞發代號遭曝光，而新款智能手錶的電池容量或是歷代最大。

三星（Samsung）下半年除了發表新一代摺疊手機，預計還會同步推出新款智能手錶Galaxy Watch 5。有外媒爆料，Galaxy Watch 5閞發代號遭曝光，而新款智能手錶的電池容量或是歷代最大。

【智能手錶】Fitbit所有手錶型號都出事？ 用戶集體起訴電池過熱問題
 
據科技網站《GalaxyClub》報道，Galaxy Watch 5代號「Heart」遭曝光，更推測手錶銀將推出兩個系列，包括Galaxy Watch 5及Galaxy Watch 5 Pro。

報道又指，代號Heart-S和Heart-L代表Galaxy Watch 5的尺寸大小，小尺寸可能是40或42mm、大尺寸44或46mm。至於Galaxy Watch 5 Pro代號是Heart-Pro、型號SM-R92x，似乎只有一種尺寸，而細節則未有透露。

【醫療科技】Apple Watch結合AI算法 提早發現潛在心臟衰竭人士

增逾200mAh電池容量

現時Galaxy Watch 4配備361mAh電池容量，據悉新一代Galaxy Watch 5有望全面提升電池效能，有助改善續航力問題，如最高階的Galaxy Watch 5 Pro配備572mAh，電量為歷代最大。

【AirTag安全】蘋果增強AirTag通知音量 被跟蹤者可更易於察覺

責任編輯：廖淑瑩

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