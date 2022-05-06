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匈牙利總理反對制裁俄石油 斥歐盟投經濟原子彈

環球政治 17:30 2022/05/06

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歐盟第6輪制裁俄羅斯措施，包括今年內全面淘汰俄羅斯石油，但同意給予匈牙利與斯洛伐克額外一年時間。匈牙利總理奧爾班批評歐盟禁運俄石油，如對匈牙利經濟投下一枚原子彈。奧爾班表明反對歐盟現有方案，指匈牙利準備談判。不過外媒引述消息指，歐盟料已修改方案爭取匈牙利等國支持。

白俄總統認為俄烏戰爭被拖長 批評烏克蘭挑釁在先 【下一頁】

匈牙利極度依賴俄羅斯能源，國内約65%的石油供應來自俄羅斯。路透社報道，奧爾班（Viktor Orban）周五（6日）接受電台訪問時表示，歐盟目前的制裁方案等同向匈牙利經濟投下原子彈。

奧爾班表明匈牙利無法支持歐盟新制裁方案。如果匈牙利要擺脫俄羅斯石油，將需要5年時間投放大量資金於煉油廠及管道等基礎設施，指只有一年至一年半時間不足以改變一切。

他更質疑俄烏兩國目前仍在開戰，如果匈牙利要在未來四到五年來有如此大規模的投資，未必是個明智決定。

奧爾班表示正等待歐盟提出新方案，也準備談判。他強調匈牙利不想與歐盟對抗而是希望合作，但前提是歐盟會考慮到匈牙利的利益。

【烏克蘭戰爭】傳普京秘密情人登歐盟制裁名單 被指關係密切 【下一頁】

歐盟的新制裁方案需獲27個成員國全體支持，匈牙利反對料阻礙制裁方案通過。

路透社引述消息人士指，歐盟委員會已經提議修改有關禁運俄羅斯石油的計劃，希望爭取所有成員國支持方案。

歐盟料於周五會議上討論修改後方案，包括將停止提供俄羅斯石油運輸服務的過渡期，由原來的一個月延長至三個月。

彭博社亦引述消息指，歐盟提議修改制裁條款，容許匈牙利及斯洛伐克直至2024年底才完全實施全面淘汰俄羅斯石油。至於捷克也或豁免至2024年6月，其餘成員國則按原有提議在今年内淘汰俄石油。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周五表示，歐盟要就石油制裁議題取得共識並不容易，料需要幾天時間，但她相信最終能達成協議。

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責任編輯：鄭錦玲

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