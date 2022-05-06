  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (五) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】馬斯克440億美元Twitter收購案　或面臨反壟斷調查

環球政經 19:26 2022/05/06

分享：

分享：

《彭博》引述知情人士報道，美國聯邦貿易委員會（FTC）正調查特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購Twitter（美：TWTR）的交易。

根據美國併購法，⾺斯克必須將交易告知FTC和司法部，並等待⾄少30天才能完成交易，以便讓監管部⾨對潛在的反壟斷問題進⾏調查。FTC可以要求提供更多信息，這將進⼀步推遲交易的完成時間。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

但報道引述反壟斷專家表示，該機構難以找到證據證明馬斯克的收購Twitter是違反反壟斷法。

FTC發⾔⼈不予置評。Twitte和⾺斯克的發⾔⼈暫時沒有回覆置評請求。

【延伸閱讀】 摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份　【下一頁

    點擊圖片放大
    +23
    +22

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
美股 收購 壟斷 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 美元 Tesla Twitter

上一篇文章

【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

下一篇文章

【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款