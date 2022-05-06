【美股焦點】馬斯克440億美元Twitter收購案　或面臨反壟斷調查

《彭博》引述知情人士報道，美國聯邦貿易委員會（FTC）正調查特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購Twitter（美：TWTR）的交易。

根據美國併購法，⾺斯克必須將交易告知FTC和司法部，並等待⾄少30天才能完成交易，以便讓監管部⾨對潛在的反壟斷問題進⾏調查。FTC可以要求提供更多信息，這將進⼀步推遲交易的完成時間。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

但報道引述反壟斷專家表示，該機構難以找到證據證明馬斯克的收購Twitter是違反反壟斷法。

FTC發⾔⼈不予置評。Twitte和⾺斯克的發⾔⼈暫時沒有回覆置評請求。

【延伸閱讀】 摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠