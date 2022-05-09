  • 26°C
香港時間 : 2022509日 (一) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【企業ESG】蘋果推自助維修商店　雙贏方案企業、顧客也受惠

18:00 2022/05/09

分享：

分享：

蘋果上週亦推出自助維修商店（Self Servuce Repair Store），背後契機便是ESG發展。（蘋果官網圖片）

手機產品愈來愈先進，但過往科技巨頭亦抗拒消費者或第三方維修其產品，故產品出現問題後，往往只能送往原廠。企業一方面怕洩露產品機密，另一方面亦希望消費者索性購物新產品，利潤更高。不過繼Google及Samsung後，蘋果上週亦推出自助維修商店（Self Servuce Repair Store），背後有甚麼盤算？

【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個

蘋果早前推出自助維修計劃，iPhone 12、13和第三代iPhone SE的美國用戶自行維修電話，並計畫於今年稍後時間推展至歐洲。自助維修店內將會有正版維修手冊、Apple零件及工具。除了蘋果，Samsung及Google今年亦與維修網站iFixit合作，提供原廠零件及官方維修說明書。

消費者抗拒短周期產品

科技企業的態度很明顯出現轉變，而契機便是ESG發展。愈來愈多人關注企業的ESG相關的行為，消費者開始拒絕生命周期很短的產品。特別是科技企業一直被指製造電子垃圾。公眾及股東的輿論亦對企業帶來壓力，要求品牌為自己製造的產品付更多責任。

據世界論壇經濟報告，每年全球產生5000萬噸的電子垃圾，更會在2050年倍增。更甚的是，只有20%的電子垃圾可被回收，再製成原料。餘下的8成電子垃圾，則被運往落後國家。由於沒有完善的回收設備、清理程序，電子垃圾不僅造成土壤污染，其中的添加物，更會損害人腦及神經系統。

推動源頭減碳

其次，企業追求減碳目標，亦是背後的因素。微軟的報告指出，維修一部手提電腦，比直接更換，減少了92%的碳排放。科技巨頭想在2030年達到碳中和目標，以往抗拒維修的政策必須改變，甚至連產品設計的思維，也要從源頭開始改變。

【改造達人】可愛又實用！　日YouTuber製作比卡超iPhone無線充電器（有片）

【創新科技】主人出遠門不再擔心！　美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人

責任編輯：葉泳珊

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【創新科技】主人出遠門不再擔心！　美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人
2022/05/08
【創新科技】主人出遠門不再擔心！　美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人
【樂齡科技】初創推長者復康智能屏幕　客製化遊戲分析衰退風險
2022/05/07
【樂齡科技】初創推長者復康智能屏幕　客製化遊戲分析衰退風險
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
2022/05/06
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
【旅遊復甦】達美航空更新制服設計迎復甦　料今年內扭虧為盈
2022/05/06
【旅遊復甦】達美航空更新制服設計迎復甦　料今年內扭虧為盈

你可能感興趣

【創新科技】主人出遠門不再擔心！　美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人
14:00 2022/05/08
【創新科技】主人出遠門不再擔心！　美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人
【樂齡科技】初創推長者復康智能屏幕　客製化遊戲分析衰退風險
18:00 2022/05/07
【樂齡科技】初創推長者復康智能屏幕　客製化遊戲分析衰退風險
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
13:45 2022/05/06
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
手機Apps 網絡保安 移動裝置 科技產品 碳中和 ESG iPhone 12 經濟 Google 污染

上一篇文章

【人幣定存】3個月人幣定存息最高3厘 賺息有望幫補蝕滙

下一篇文章

【觸感VR】VR裝置連接64個超聲波感測器　體驗特定觸感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款