【企業ESG】蘋果推自助維修商店　雙贏方案企業、顧客也受惠

▲ 蘋果上週亦推出自助維修商店（Self Servuce Repair Store），背後契機便是ESG發展。（蘋果官網圖片）

手機產品愈來愈先進，但過往科技巨頭亦抗拒消費者或第三方維修其產品，故產品出現問題後，往往只能送往原廠。企業一方面怕洩露產品機密，另一方面亦希望消費者索性購物新產品，利潤更高。不過繼Google及Samsung後，蘋果上週亦推出自助維修商店（Self Servuce Repair Store），背後有甚麼盤算？

【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站 料今年內電動車充電器超過1,400個

蘋果早前推出自助維修計劃，iPhone 12、13和第三代iPhone SE的美國用戶自行維修電話，並計畫於今年稍後時間推展至歐洲。自助維修店內將會有正版維修手冊、Apple零件及工具。除了蘋果，Samsung及Google今年亦與維修網站iFixit合作，提供原廠零件及官方維修說明書。

消費者抗拒短周期產品

科技企業的態度很明顯出現轉變，而契機便是ESG發展。愈來愈多人關注企業的ESG相關的行為，消費者開始拒絕生命周期很短的產品。特別是科技企業一直被指製造電子垃圾。公眾及股東的輿論亦對企業帶來壓力，要求品牌為自己製造的產品付更多責任。

據世界論壇經濟報告，每年全球產生5000萬噸的電子垃圾，更會在2050年倍增。更甚的是，只有20%的電子垃圾可被回收，再製成原料。餘下的8成電子垃圾，則被運往落後國家。由於沒有完善的回收設備、清理程序，電子垃圾不僅造成土壤污染，其中的添加物，更會損害人腦及神經系統。

推動源頭減碳

其次，企業追求減碳目標，亦是背後的因素。微軟的報告指出，維修一部手提電腦，比直接更換，減少了92%的碳排放。科技巨頭想在2030年達到碳中和目標，以往抗拒維修的政策必須改變，甚至連產品設計的思維，也要從源頭開始改變。

【改造達人】可愛又實用！ 日YouTuber製作比卡超iPhone無線充電器（有片）

【創新科技】主人出遠門不再擔心！ 美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人

責任編輯：葉泳珊

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：