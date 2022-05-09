  • 27°C
香港時間 : 2022509日 (一) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【醫療科技】基因編輯重設大腦設定　有助治療酗酒減低焦慮

12:00 2022/05/09

分享：

分享：

伊利諾大學芝加哥分校（UIC）的研究人員表示，現在將可透過基因編輯，重設人們大腦設定，緩解焦慮症和酗酒等問題。（法新社資料圖片）

醫療科技正不斷發展，海外更有研究人員指出，可以藉著醫療科技幫助人們改掉酗酒習慣。伊利諾大學芝加哥分校（UIC）的研究人員近日發表報告指，青春期酗酒會改變活性調節細胞骨架相關蛋白（ARC）基因。而受改變的ARC使人們更容易出現焦慮症和酗酒等問題。惟研究人員表示，現在將可透過基因編輯，重設人們大腦設定，緩解以上問題。

【醫療科技】港初創斥資百萬　研嵌入式人體生物信號傳感耳機

UIC精神病學教授及遺傳學酒精研究中心主任Subhash Pandey，與其團隊進行相關實驗，使用一種名為「CRISPR-dCas9」的基因編輯工具，以操縱成年老鼠的 Arc基因中的組蛋白乙酰化和甲基化過程。

研究發現，當代表人類年齡約為10至18歲、在青春期間歇性接觸酒精的成年老鼠的基因受到重編後，Arc基因表達轉為正常化。同時，焦慮和酗酒的情況也有明顯下降。而當代表人類年齡約為10至18歲、在青春期間沒有接觸酒精的成年老鼠，經基因改編後，Arc基因表達反而下降，焦慮和酗酒的情況增加。

是次研究證明基因重組有助改善青少年的精神和行為問題，相信不久的將來，該技術能廣泛使用，緩解青少年酗酒等問題。

【樂齡科技】方便行動不便長者覆診　日企研發自動接送機械人

【醫療科技】中移動推「醫聊通 Dr. HK」提供視像診症　首500名求診用戶費用全免

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

相關文章

【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點
2022/04/19
【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點
【太空科技】科幻片不再科幻　NASA以全像投影技術為太空人診症
2022/04/20
【太空科技】科幻片不再科幻　NASA以全像投影技術為太空人診症
【醫療科技】高速3D顯微鏡　可實時捕捉活組織圖像
2022/05/02
【醫療科技】高速3D顯微鏡　可實時捕捉活組織圖像
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
2022/05/03
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒
2022/05/03
【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒

你可能感興趣

【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點
17:00 2022/04/19
【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點
【太空科技】科幻片不再科幻　NASA以全像投影技術為太空人診症
18:44 2022/04/20
【太空科技】科幻片不再科幻　NASA以全像投影技術為太空人診症
【醫療科技】高速3D顯微鏡　可實時捕捉活組織圖像
18:00 2022/05/02
【醫療科技】高速3D顯微鏡　可實時捕捉活組織圖像
醫療科技 兒童健康 養生 科技產品 治療 精神病 大學 芝加哥 酗酒 焦慮症

下一篇文章

【樂齡科技】方便行動不便長者覆診　日企研發自動接送機械人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款