【醫療科技】基因編輯重設大腦設定　有助治療酗酒減低焦慮

▲ 伊利諾大學芝加哥分校（UIC）的研究人員表示，現在將可透過基因編輯，重設人們大腦設定，緩解焦慮症和酗酒等問題。（法新社資料圖片）

醫療科技正不斷發展，海外更有研究人員指出，可以藉著醫療科技幫助人們改掉酗酒習慣。伊利諾大學芝加哥分校（UIC）的研究人員近日發表報告指，青春期酗酒會改變活性調節細胞骨架相關蛋白（ARC）基因。而受改變的ARC使人們更容易出現焦慮症和酗酒等問題。惟研究人員表示，現在將可透過基因編輯，重設人們大腦設定，緩解以上問題。

【醫療科技】港初創斥資百萬 研嵌入式人體生物信號傳感耳機

UIC精神病學教授及遺傳學酒精研究中心主任Subhash Pandey，與其團隊進行相關實驗，使用一種名為「CRISPR-dCas9」的基因編輯工具，以操縱成年老鼠的 Arc基因中的組蛋白乙酰化和甲基化過程。

研究發現，當代表人類年齡約為10至18歲、在青春期間歇性接觸酒精的成年老鼠的基因受到重編後，Arc基因表達轉為正常化。同時，焦慮和酗酒的情況也有明顯下降。而當代表人類年齡約為10至18歲、在青春期間沒有接觸酒精的成年老鼠，經基因改編後，Arc基因表達反而下降，焦慮和酗酒的情況增加。

是次研究證明基因重組有助改善青少年的精神和行為問題，相信不久的將來，該技術能廣泛使用，緩解青少年酗酒等問題。

【樂齡科技】方便行動不便長者覆診 日企研發自動接送機械人

【醫療科技】中移動推「醫聊通 Dr. HK」提供視像診症 首500名求診用戶費用全免

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！