  • 27°C
香港時間 : 2022506日 (五) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】收購後再有新計劃　Elon Musk建議對兩類用戶收費

科技 17:22 2022/05/06

分享：

分享：

Tesla創辦人Elon Musk收購Twitter後，繼續公佈更多改革Twitter的計劃，包括打算向企業或政府帳號收費，以維持營運所需，但一般用戶則可繼續免費使用Twitter。

Tesla創辦人Elon Musk收購Twitter後，繼續公佈更多改革Twitter的計劃，包括打算向企業或政府帳號收費，以維持營運所需，但一般用戶則可繼續免費使用Twitter。

【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息 專家：或增加司法部門調查困難
 
Elon Musk稱，費用不會太高，只會收取一點點費用（Slight cost）。不過，據《路透》報道，Elon Musk向提供資金的銀行團說明時，也考慮向嵌入Twitter貼文的媒體收費，但具體的方向及內容，他未有詳細說明。

【蘋果稅】Elon Musk批App Store抽佣不合理 最多應為3%
 
除了計劃向企業或政府帳號收費，Elon Musk早前揚言將要為Twitter的私信加入端到端加密功能，但言論隨後引起市場討論，有專家擔心會增加司法部門調查惡意用戶時的難度。

【數碼廣告】Google去年刪逾34億則廣告 停用560萬廣告帳戶

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
今日
【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
今日
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄

你可能感興趣

【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
今日 11:05
【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
今日 12:00
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
網上服務 社交平台 Tesla Twitter

下一篇文章

【智能手錶】Fitbit所有手錶型號都出事？　用戶集體起訴電池過熱問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款