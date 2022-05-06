【Twitter】收購後再有新計劃　Elon Musk建議對兩類用戶收費

▲ Tesla創辦人Elon Musk收購Twitter後，繼續公佈更多改革Twitter的計劃，包括打算向企業或政府帳號收費，以維持營運所需，但一般用戶則可繼續免費使用Twitter。

Tesla創辦人Elon Musk收購Twitter後，繼續公佈更多改革Twitter的計劃，包括打算向企業或政府帳號收費，以維持營運所需，但一般用戶則可繼續免費使用Twitter。

【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息 專家：或增加司法部門調查困難



Elon Musk稱，費用不會太高，只會收取一點點費用（Slight cost）。不過，據《路透》報道，Elon Musk向提供資金的銀行團說明時，也考慮向嵌入Twitter貼文的媒體收費，但具體的方向及內容，他未有詳細說明。

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除了計劃向企業或政府帳號收費，Elon Musk早前揚言將要為Twitter的私信加入端到端加密功能，但言論隨後引起市場討論，有專家擔心會增加司法部門調查惡意用戶時的難度。

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責任編輯：廖淑瑩