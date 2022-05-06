【港元定存】港元定存最高息6.8厘 大跌市變避險天堂

▲ 大小行終極出擊，猛加港元定存息，迎戰綠債。

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5月開局首周，竟有多達9間大小港銀調整港元定期存款息，當中8加1減。先說加息者，包括招商永隆一周兩連加，工銀亞洲、星展、大眾銀行、交銀香港及大新 （02356） 齊加中長息，匯立則加短存，大眾財務更全面調升短中長息。反觀，渣打香港 （02888） 減3個月年息0.1厘、至0.6厘。

專家指，港滙逼近7.85的弱方兌換保證範圍，港美息差拉闊誘發套息交易，且因總額150億元的零售綠債 （新上市編號︰04252） 今天（5月6日）截止認購，遂令大小行終極加港元息，紛紛迎戰還擊。

正因多行調息，本周的半年及1年的高息榜驟變。先論1年期，星展驟加此存期0.5厘，新息率至突破兩厘關，即打入長息榜第2位。而頻頻加息的招商永隆，亦累升1年期0.2厘、至2.1厘，與富邦齊膺雙冠王。但即使大眾銀行及大眾財務拍住上，皆勁加此長息0.4厘、新報1.5厘，只能屈居第4，追貼信銀國際及工銀亞洲。

1年期2.1厘 招商永隆及富邦稱霸

半年期方面，大新加0.2厘、至1.2厘，重返亞軍，跟中銀香港 （02388） 及招商永隆看齊。而工銀亞洲調高0.15厘、至1.15厘，亦位列季軍。然而，平保 （02318） 有份的虛銀平安壹賬通（PAOB），則把6個月享1.5厘悄然下架。平安壹賬通銀行透過公關回應本報查詢指，PAOB早前推出6個月港元定期存款，首50萬元享額外0.5厘年利率的優惠反應熱烈，名額迅速爆滿。該行會繼續適時推出產品和推廣優惠，以回應客戶的需求。

至於3個月期，TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）加0.15厘，至重返1厘關，也晉身5甲之列。

美國加息半厘後，港元拆息表現參差，1個月拆息6連跌，今天乍現0.17厘低位，但1年拆息卻升至2.3厘，凸顯中小業界在牌面上未再蝕本搶存。

此外，自從綠債於上周二（4月26日）正式推售，累計至今共有8間大小行鬥加定存息，包括小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）夥拍八達通，早於上周已推兩厘息。

檢視短中長息，現時7天年息以集友的5.8厘奪冠，1個月以滙豐（HSBC）的5厘居首，3個月是眾安（ZA Bank）的6.8厘稱王。半年以東亞 （00023） 的1.5厘稱霸。1年期卻有雙冠王，富邦及招商永隆皆為2.1厘，兩年則以招商永隆的2.3厘最高。

4券商共16.8萬客抽綠債 涉逾84億

那邊廂，綠債今午截票，致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，共有10,500人認購，吸資約2.24億元，最大飛抽100萬元。

暫時4間有報數的券商，合共接獲綠債約84.44億元現金及孖展入注，累計逾16.8萬名客戶，包括耀才證券 （01428） 今天指，認購額38億元及6.5萬名申請人，富途證券昨指吸資38.2億元及吸客8萬人。輝立證券企業融資經理陳英傑說，至今吸金逾6億元及吸客1.3萬人，當中零成本最多可抽10萬元大受歡迎。

港股今日曾急挫800點，慘遇大跌市，恒指考驗兩萬關，幸而港元定期存款的高息王有6.8厘，在現金為王下，頓變避風港。另港滙曾報7.8496的3年最弱，其走向繫於美息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局將聯邦基金利率上調50個基點到0.75至1厘，相對於市場對75個基點、或更大幅度的加息概率的預期，這是鴿派的決定。會後聲明非常接近該行和市場的預期，委員會預計目標利率區間的持續上調將是適當的，保留了通脹不確定性的上行風險措辭，以及與地緣政治發展相關的經濟下行風險，各風險因素添加了疫情相關的限制。

廖嘉豪預期，未來3次儲局議息會議，或會每次分別加息50點子。展望美元走向，3個月內預測為101.04，6至12個月目標料為99.72。

順帶一提，券商與銀行今次各出奇招谷綠債，如陸金所提供豁免多項收費的8免，英皇證券有12免，長橋證券（LongBridge）14免，uSMART盈立證券更多達18免。

而中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌早前曾料，綠債或吸引70萬人申請，估計認購額超購約3至5倍。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源