  • 27°C
香港時間 : 2022506日 (五) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元定存最高息6.8厘 大跌市變避險天堂

16:37 2022/05/06

分享：

分享：

大小行終極出擊，猛加港元定存息，迎戰綠債。

    點擊圖片放大

5月開局首周，竟有多達9間大小港銀調整港元定期存款息，當中8加1減。先說加息者，包括招商永隆一周兩連加，工銀亞洲、星展、大眾銀行、交銀香港及大新 （02356） 齊加中長息，匯立則加短存，大眾財務更全面調升短中長息。反觀，渣打香港 （02888） 減3個月年息0.1厘、至0.6厘。

專家指，港滙逼近7.85的弱方兌換保證範圍，港美息差拉闊誘發套息交易，且因總額150億元的零售綠債 （新上市編號︰04252） 今天（5月6日）截止認購，遂令大小行終極加港元息，紛紛迎戰還擊。

正因多行調息，本周的半年及1年的高息榜驟變。先論1年期，星展驟加此存期0.5厘，新息率至突破兩厘關，即打入長息榜第2位。而頻頻加息的招商永隆，亦累升1年期0.2厘、至2.1厘，與富邦齊膺雙冠王。但即使大眾銀行及大眾財務拍住上，皆勁加此長息0.4厘、新報1.5厘，只能屈居第4，追貼信銀國際及工銀亞洲。

1年期2.1厘  招商永隆及富邦稱霸

半年期方面，大新加0.2厘、至1.2厘，重返亞軍，跟中銀香港 （02388） 及招商永隆看齊。而工銀亞洲調高0.15厘、至1.15厘，亦位列季軍。然而，平保 （02318） 有份的虛銀平安壹賬通（PAOB），則把6個月享1.5厘悄然下架。平安壹賬通銀行透過公關回應本報查詢指，PAOB早前推出6個月港元定期存款，首50萬元享額外0.5厘年利率的優惠反應熱烈，名額迅速爆滿。該行會繼續適時推出產品和推廣優惠，以回應客戶的需求。

至於3個月期，TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）加0.15厘，至重返1厘關，也晉身5甲之列。

美國加息半厘後，港元拆息表現參差，1個月拆息6連跌，今天乍現0.17厘低位，但1年拆息卻升至2.3厘，凸顯中小業界在牌面上未再蝕本搶存。

此外，自從綠債於上周二（4月26日）正式推售，累計至今共有8間大小行鬥加定存息，包括小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）夥拍八達通，早於上周已推兩厘息。

檢視短中長息，現時7天年息以集友的5.8厘奪冠，1個月以滙豐（HSBC）的5厘居首，3個月是眾安（ZA Bank）的6.8厘稱王。半年以東亞 （00023） 的1.5厘稱霸。1年期卻有雙冠王，富邦及招商永隆皆為2.1厘，兩年則以招商永隆的2.3厘最高。

4券商共16.8萬客抽綠債  涉逾84億

那邊廂，綠債今午截票，致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，共有10,500人認購，吸資約2.24億元，最大飛抽100萬元。

暫時4間有報數的券商，合共接獲綠債約84.44億元現金及孖展入注，累計逾16.8萬名客戶，包括耀才證券 （01428） 今天指，認購額38億元及6.5萬名申請人，富途證券昨指吸資38.2億元及吸客8萬人。輝立證券企業融資經理陳英傑說，至今吸金逾6億元及吸客1.3萬人，當中零成本最多可抽10萬元大受歡迎。

港股今日曾急挫800點，慘遇大跌市，恒指考驗兩萬關，幸而港元定期存款的高息王有6.8厘，在現金為王下，頓變避風港。另港滙曾報7.8496的3年最弱，其走向繫於美息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局將聯邦基金利率上調50個基點到0.75至1厘，相對於市場對75個基點、或更大幅度的加息概率的預期，這是鴿派的決定。會後聲明非常接近該行和市場的預期，委員會預計目標利率區間的持續上調將是適當的，保留了通脹不確定性的上行風險措辭，以及與地緣政治發展相關的經濟下行風險，各風險因素添加了疫情相關的限制。

廖嘉豪預期，未來3次儲局議息會議，或會每次分別加息50點子。展望美元走向，3個月內預測為101.04，6至12個月目標料為99.72。

順帶一提，券商與銀行今次各出奇招谷綠債，如陸金所提供豁免多項收費的8免，英皇證券有12免，長橋證券（LongBridge）14免，uSMART盈立證券更多達18免。

而中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌早前曾料，綠債或吸引70萬人申請，估計認購額超購約3至5倍。

更多【高息定存】文章

【美元定存】3個月美元定存最高息1.68厘 大小行急進加息吸存款

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

港元同業拆息 收息產品 定期存款 港元定期存款

下一篇文章

【互認基金】首季北上基金吸資121億 南下產品吸10億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款