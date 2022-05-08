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【3D打印】美初創研3D打印植物肉　多噴頭技術打造真實口感

18:00 2022/05/08

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隨著氣候問題加劇，很多人都關注畜牧業在產生過程中所帶來的大量溫室氣體，亦啟發不少研發團隊嘗試以各種科技進行肉類產品研究。美國食品科技初創公司Mooji Meats正夥拍哈佛大學工程與應用科學學院（SEAS），利用新的3D打印技術，研發口感像真度高的植物肉。

【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放

以3D打印技術製造肉植物並不是新鮮事，但為肉類進行紋理加工既困難又緩慢，以致市面大多的相關肉類產品研究皆是專注於仿製碎牛肉或是香腸等產品，而Mooji Meats是次的研發則著重於如何利用科技仿製出「一塊肉」。

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據外媒《TechCrunch》引述該企的行政總監Insa Mohr表示，現時應用在肉類食品的技術成果很極端，要不是口感好、紋理分明但成本高，就是如傳統的擠壓、靜電紡絲等成本低、價錢實惠但紋理不清晰。

因此，Mooji Meats的團隊利用哈佛大學SEAS開發的3D打印技術，透過使用數百個噴頭同時進行打印，加快生產速度的同時，仿製出紋理分明、口感真實的植物肉。

Mohr指，雖然現時研究項目仍處於初期階段，但其打印規模已能媲美傳統技術。相信通過大批量和低成本的方式生產優質紋理的肉塊，可以與真正的肉類行業互相競爭。

該企預料將於半年內成功研發出第一個植物肉塊原型，並計劃在未來一年半內將其3D打印機推出市場。Mohr又透露，現時已有來自歐洲和美國的客戶。

【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」

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責任編輯：殷凱怡

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