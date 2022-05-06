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【烏克蘭戰爭】美國據報向烏克蘭提供情報 助擊沉莫斯科號

環球社會熱點 17:05 2022/05/06

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俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」上月在黑海沉沒，對俄軍造成重大打擊，美國與烏克蘭聲稱是由烏克蘭導彈所擊沉。美媒引述美國官員指，美方有向烏克蘭分享軍艦情報及位置，但沒有參與烏克蘭決定或行動。美國事前不知悉烏國擊沉「莫斯科號」的意圖。

白俄總統認為俄烏戰爭被拖長 批評烏克蘭挑釁在先 【下一頁】

美國全國廣播公司（CNBC）及有線電視新聞網（CNN）引述華府官員指出，當時一艘不明船隻在敖德薩南部的黑海海域航行，烏軍向美國詢問艦隻情況，美方確定是「莫斯科號」（Moskva），並協助烏軍確認位置。

該官員指，美國事前不知悉烏克蘭會向莫斯科號發射導彈，亦沒有參與烏軍決定或行動，強調美國一直有向烏克蘭分享海上情報，幫助烏軍抵禦俄羅斯艦隻的攻擊。

國防部發言人柯比（John Kirby）周四（5日）亦表示，美國沒有向烏克蘭提供莫斯科號具體情報，沒有參與相關軍事行動，又指烏克蘭擁有獨立情報，有能力跟蹤及瞄準俄羅斯軍艦。

傳普京秘密情人登歐盟制裁名單 被指關係密切 【下一頁】

消息人士指，俄烏戰爭爆發後，美國有向烏軍提供俄軍移動情報、包括特定地點及車輛等細節，以及截取有關俄軍事行動的通訊。但美國從未向烏克蘭提供特定俄羅斯將領下落的情報。

柯比周四否認《紐約時報》早前報道，稱烏克蘭靠美方提供的情報，成功擊斃俄軍將領。柯比表示，美國不會提供高級軍事領導人在戰場位置的情報，絕不牽涉烏克蘭制定軍事目標。

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責任編輯：郭麗明

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