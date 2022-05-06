【科技一周回顧】蘋果、Google及微軟實施「無密碼化」登錄 　Elon Musk揚言端對端加密Twitter信息　

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

蘋果（Apple）、Google及微軟（Microsoft）在「世界密碼日」宣布，將在旗下設備和平台上實施由安全機構FIDO和萬維網聯盟（World Wide Web Consortium）創建的「通用無密碼登錄標準」（common passwordless sign-in standard）新功能，可讓用戶在不同設備上進行「無密碼化」登錄。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）自收購社交平台Twitter後，便於Twitter上發布大量有關該平台發展計劃的帖文。Elon Musk更揚言將要為Twitter的私信加入如通訊應用程式Signal和WhatsApp等的端到端加密功能。該言論一出，即引來各界的討論，有專家指這將會增加有關司法部門調查惡意用戶時的困難。

蘋果（Apple）日前招攬了曾於汽車大廠福特（Ford）的資深高層Desi Ujkashevic，擬進一步推動Apple Car研發。據外媒《Patently Apple》報道，Apple公布了一項關於Apple Car的新專利，涉及具有「指導」功能的自動駕駛系統，而且可使用iPhone和iPad來指揮汽車。

人工智能（AI）發展已滲透至眾多科技領域，擁有龐大AI資源的Meta宣布，將開放AI大型語言模型存取，供更廣泛的AI研究社區使用，以提高研究人員了解「大型語言模型是如何運作」的能力。

責任編輯：廖淑瑩

