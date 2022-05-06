【互認基金】首季北上基金吸資121億 南下產品吸10億

▲ 今年首季北上基金吸金121億，南下產品吸10億。

外滙管理局公布今年首季中港基金互認數據，截至3月底，本港資產管理公司在內地銷售的北上基金，累計淨流入額逾121.9億元（人民幣，下同），相比去年底的142.4億元，驟減20.5億元，以幅度計，下跌14%。

至於內地資產管理公司，把旗艦產品在港推售的南下基金，經歷14個月淨吸資，3月份終於斷纜，出現單月度的走資情況。唯其如此，以首季累計淨吸金10.83億元計，較去年底的10.29億元，首3個月仍增加約5,439萬元，或升5%。業界相信或與A股今年反覆下跌有關，尤其是3月起內地股市不斷尋底，同樣，內地債市亦甚波動，累及南下基金股債產品的投資表現，遂料個別投資者寧可止蝕離場。

跨境互認基金於2015年中面世，翌年、即2016年1月起，外管局每月公布中港互認基金的淨申購額。這措施自推出7年以來，一直是北熱南冷，即北上基金較熱賣，累計吸資突破逾百億元，難怪吸引滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、惠理 （00806） 、摩通、東亞 （00023） 、中銀系、行健宏揚、騰訊 （00700） 有份的高騰，以及博時等中外資基金公司，爭相把省招牌產品北上推售。反觀，南下產品及至去年銷情才好轉，更首破10億元，市料主要受惠當時A股造好及人民幣升值等，惟累計吸金仍較北上基金少逾100億元。

此外，專家指，跨境理財通於去年7月出台，而候任特首李家超已打開口牌，ETF通有望於今年內出台，皆令北水分流，唯恐中港互認基金或遭冷待。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源