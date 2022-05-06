CCL升0.92%　最新報182.74點　連續2周八大指數齊升　中原︰短期重返今年新春水平

中原城市領先指數CCL最新報182.74點，按周升0.92%，連升2周共1.88%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.71點，按周升0.99%。CCL（中小型單位）報182.69點，按周升0.99%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣連升3周，分別累升2.30%及2.08%，均為2021年8月（38周）以來首見。CCL（大型單位）報182.99點，按周升0.59%，連升2周共0.93%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL八大指數齊升2周，是2021年8月（39周）以來再現。樓價持續向升，由5周前低位起計，CCL由178點升到180點，近2周再由180點升穿182點。CCL短期目標將繼續向上升到184點，有望重返今年新春時水平。樓價見底回升5周計，CCL累升3.04%，CCL Mass累升3.12%，CCL（中小型單位）累升3.14%，CCL（大型單位）累升2.54%。

本周港島CCL_Mass報188.20點，按周升2.40%，升幅4周以來最大，連升2周共3.37%。九龍CCL_Mass報177.95點，按周升0.24%，連升3周共4.43%。新界西CCL_Mass報170.90點，按周升0.09%，連升2周共2.00%。新界東CCL_Mass報196.79點，按周升1.60%，升幅22周以來最大，連升2周共2.52%。

黃良昇指，港島樓價率先重返新春前水平，樓價見底回升5周計，港島CCL_Mass累升4.49%。九龍CCL_Mass累升3.16%，新界西CCL_Mass累升3.11%，新界東CCL_Mass累升1.00%。

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