【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）

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【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退 大摩稱美股未完全反映衰退風險
港元滙價持續觸及7.85弱方兌換水平，金管局根據聯繫滙率機制，承接112.49億港元沽盤，近期港滙持續走弱，本周已在連續在港股交易時段及美股交易時段承接港元沽盤，周一雖然美股休市，仍出現金管局接錢的情況。香港銀行體系結餘將於6月24日後跌至2417.8億港元。
自5月13日凌晨起，金管局已13度接錢，共957億港元。
|次數
|港元沽盤金額
（億港元）
|時間
|日期
|13
|112.49
|凌晨5時
|22/6
|12
|95.77
|下午5時
|21/6
|11
|52.2
|凌晨5時
|21/6
|10
|128.19
|凌晨5時
|18/6
|9
|138.24
|凌晨5時
|16/6
|8
|117.75
|下午5時
|15/6
|7
|92.55
|凌晨5時
|15/6
|6
|43.96
|下午5時
|14/6
|5
|58.88
|下午5時
|16/5
|4
|31.64
|凌晨5時
|14/5
|3
|28.65
|凌晨5時
|13/5
|2
|40.82
|下午5時
|12/5
|1
|15.86
|凌晨5時
|12/5
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金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。
金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。
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