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【港元滙價】金管局第三度承接港元沽盤　最迎新一輪買入28.65億港元、累計涉85.33億元（不斷更新）

股市 10:30 2022/05/13

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美國加息周期3月啟動，相隔兩個月，港元滙價多次觸及7.85弱方兌換保證，根據聯滙機制，金管局在美國交易時段再接28.65億港元沽盤，向市場沽出美元。自5月12日凌晨起，金管局已三度接錢，共85.33億港元，香港銀行體系總結餘將於5月16日跌至3290.58億港元。

次數 港元沽盤金額
（億港元）		 時間 日期
3 28.65 凌晨5時 13/5
2 40.82 下午5時 12/5
1 15.86 凌晨5時 12/5

註：本文將持續更新金管局接錢紀錄，請收藏本頁面。

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金管局3年首接港元沽盤　專家點睇今次接錢周期？【下一頁】

2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

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金管局：繼續密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

相關文章：

【港元滙價】港滙幾時觸7.85弱方兌換保證？

【港元滙價】金管局：不排除港滙今年觸7.85弱方兌換保證次數　接錢次數或較上輪美加息周期多

港股 經濟 外滙 貨幣政策 港滙 香港金融管理局 加息 兌換保證 香港
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