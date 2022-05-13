【港元滙價】金管局第三度承接港元沽盤 最迎新一輪買入28.65億港元、累計涉85.33億元（不斷更新）
股市 10:30 2022/05/13
美國加息周期3月啟動，相隔兩個月，港元滙價多次觸及7.85弱方兌換保證，根據聯滙機制，金管局在美國交易時段再接28.65億港元沽盤，向市場沽出美元。自5月12日凌晨起，金管局已三度接錢，共85.33億港元，香港銀行體系總結餘將於5月16日跌至3290.58億港元。
|次數
|港元沽盤金額
（億港元）
|時間
|日期
|3
|28.65
|凌晨5時
|13/5
|2
|40.82
|下午5時
|12/5
|1
|15.86
|凌晨5時
|12/5
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金管局：繼續密切監察市場情況（12/5）
金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。
金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。
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