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【港元滙價】金管局於紐約時段接15.86億港元沽盤、3年來首接錢　金管局：港元市場繼續運作有序（第二版）

股市 10:16 2022/05/12

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【港元滙價】金管局於紐約時段接15.86億港元沽盤、3年來首接錢　金管局：港元市場繼續運作有序（第二版）

港元滙價自周三（5月11日）8時開始，長時間觸及7.85的弱方兌換保證。金管局表示，於5月11日紐約交易時段，港滙觸發弱方保證，承接15.86億港元沽盤，向市場沽出2.02億美元，銀行體系結餘將於5月13日跌至3360.05億港元。金管局強調，港元市場繼續運作有序。

資料顯示，對上一次觸及弱方兌換保證為2019年3月30日，金管局當日買入49.69億港元，沽出等值美元。

金管局：繼續密切監察市場情況

金管局解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

（第二版加入金管局回應）

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