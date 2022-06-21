【港元滙價】金管局再接52億港元沽盤　累計接錢突破700億（不斷更新）

港元滙價在歐美交易時段轉弱，並觸及7.85弱方兌換水平，金管局根據聯繫滙率機制，承接52.2億港元沽盤，雖然美股休市，本周仍出現首度買港元、沽美元的情況，香港銀行體系結餘將於6月23日後跌至2626.06億港元。

在美國休市下，歐洲債息上升，英國10年期債息更錄得8年高位。

港元1年期拆息突破3厘，再創08年金融海嘯後新高。除隔夜拆息外，港元短期拆息全綫上升，1個月報0.61厘，3個月報1.35厘。

自5月12日凌晨起，金管局已11度接錢，共708.74億港元。

次數 港元沽盤金額

（億港元） 時間 日期 11 52.2 凌晨5時 21/6 10 128.19 凌晨5時 18/6 9 138.24 凌晨5時 16/6 8 117.75 下午5時 15/6 7 92.55 凌晨5時 15/6 6 43.96 下午5時 14/6 5 58.88 下午5時 16/5 4 31.64 凌晨5時 14/5 3 28.65 凌晨5時 13/5 2 40.82 下午5時 12/5 1 15.86 凌晨5時 12/5

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金管局：繼續 密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

*重溫【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 後市怎發展？*

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