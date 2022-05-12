【港元滙價】金管局再接40.82億港元沽盤、兩度共接近57億元　金管局：港元市場繼續運作有序（第三版）

▲ 【港元滙價】金管局再接40.82億港元沽盤、兩度共接近57億元

港元滙價自周三（5月11日）晚上8時起，長時間觸及7.85的弱方兌換保證，金管局終在香港凌晨時份出手，承接15.86億港元沽盤，入市買港元、沽美元。於周四（5月12日）收市後，金管局公布於亞洲時段承接40.82億港元沽盤，兩輪入市共涉56.68億港元。銀行體系總結餘將於5月16日跌至3319.23億港元。

金管局強調，港元市場繼續運作有序。

資料顯示，對上一次觸及弱方兌換保證為2019年3月30日，金管局當日買入49.69億港元，沽出等值美元。

在2020年全球大舉寬鬆貨幣，令全球資本市場暢旺，香港掀新股熱潮，金管局於4月至10年月期間，累計85次因應港元觸及強方兌換保證入市，涉及3662.1億港元。

金管局：繼續 密切監察市場情況

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

（第三版二度接錢，第二版加入金管局回應）

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