【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）

港元拆息逐步上升，但港美息差的差距仍大，港元滙價繼續觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局根據聯繫滙率機制，今晨再宣布承接86.19億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於7月22日後跌至1764.6億港元。

市場一般認為，銀行體系結餘跌穿1000億元水平，香港將會加息，由於相距仍有760億元，距離美國下次議息會議仍有6個工作天，香港7月底會否這麼快跟隨加息，機會未必高，儲局8月無會議，下一次會議在9月底，有市場人仕預期屆時香港才加息。

自5月12日凌晨起，金管局已22度接錢，共1614.36億港元。

次數 港元沽盤金額

（億港元） 時間 日期 22 86.19 凌晨5時 20/7 21 62.80 下午5時 19/7 20 80.70 凌晨5時 19/7 19 54.95 下午5時 18/7 18 64.13 凌晨5時 16/7 17 41.61 下午5時 15/7 16 53.22 凌晨5時 15/7 15 127.96 凌晨5時 14/7 14 85.80 凌晨5時 23/6 13 112.49 凌晨5時 22/6 12 95.77 下午5時 21/6 11 52.20 凌晨5時 21/6 10 128.19 凌晨5時 18/6 9 138.24 凌晨5時 16/6 8 117.75 下午5時 15/6 7 92.55 凌晨5時 15/6 6 43.96 下午5時 14/6 5 58.88 下午5時 16/5 4 31.64 凌晨5時 14/5 3 28.65 凌晨5時 13/5 2 40.82 下午5時 12/5 1 15.86 凌晨5時 12/5

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