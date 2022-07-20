【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤 銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）
股市 05:38 2022/07/20
港元拆息逐步上升，但港美息差的差距仍大，港元滙價繼續觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局根據聯繫滙率機制，今晨再宣布承接86.19億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於7月22日後跌至1764.6億港元。
市場一般認為，銀行體系結餘跌穿1000億元水平，香港將會加息，由於相距仍有760億元，距離美國下次議息會議仍有6個工作天，香港7月底會否這麼快跟隨加息，機會未必高，儲局8月無會議，下一次會議在9月底，有市場人仕預期屆時香港才加息。
自5月12日凌晨起，金管局已22度接錢，共1614.36億港元。
|次數
|港元沽盤金額
（億港元）
|時間
|日期
|22
|86.19
|凌晨5時
|20/7
|21
|62.80
|下午5時
|19/7
|20
|80.70
|凌晨5時
|19/7
|19
|54.95
|下午5時
|18/7
|18
|64.13
|凌晨5時
|16/7
|17
|41.61
|下午5時
|15/7
|16
|53.22
|凌晨5時
|15/7
|15
|127.96
|凌晨5時
|14/7
|14
|85.80
|凌晨5時
|23/6
|13
|112.49
|凌晨5時
|22/6
|12
|95.77
|下午5時
|21/6
|11
|52.20
|凌晨5時
|21/6
|10
|128.19
|凌晨5時
|18/6
|9
|138.24
|凌晨5時
|16/6
|8
|117.75
|下午5時
|15/6
|7
|92.55
|凌晨5時
|15/6
|6
|43.96
|下午5時
|14/6
|5
|58.88
|下午5時
|16/5
|4
|31.64
|凌晨5時
|14/5
|3
|28.65
|凌晨5時
|13/5
|2
|40.82
|下午5時
|12/5
|1
|15.86
|凌晨5時
|12/5
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美國加息力度加大，金管局接錢速度加快，大摩料年內香港將加P至6厘，可見【下一頁】
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