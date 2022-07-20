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【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）

股市 05:38 2022/07/20

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港元拆息逐步上升，但港美息差的差距仍大，港元滙價繼續觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局根據聯繫滙率機制，今晨再宣布承接86.19億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於7月22日後跌至1764.6億港元。

市場一般認為，銀行體系結餘跌穿1000億元水平，香港將會加息，由於相距仍有760億元，距離美國下次議息會議仍有6個工作天，香港7月底會否這麼快跟隨加息，機會未必高，儲局8月無會議，下一次會議在9月底，有市場人仕預期屆時香港才加息。

自5月12日凌晨起，金管局已22度接錢，共1614.36億港元。

次數 港元沽盤金額
（億港元）		 時間 日期
22   86.19 凌晨5時 20/7
21   62.80 下午5時 19/7
20   80.70 凌晨5時 19/7
19   54.95 下午5時 18/7
18   64.13 凌晨5時 16/7
17   41.61 下午5時 15/7
16   53.22 凌晨5時 15/7
15 127.96 凌晨5時 14/7
14   85.80 凌晨5時 23/6
13 112.49 凌晨5時 22/6
12   95.77 下午5時 21/6
11   52.20 凌晨5時 21/6
10 128.19 凌晨5時 18/6
9 138.24 凌晨5時 16/6
8 117.75 下午5時 15/6
7   92.55 凌晨5時 15/6
6   43.96 下午5時 14/6
5   58.88 下午5時 16/5
4   31.64 凌晨5時 14/5
3   28.65 凌晨5時 13/5
2   40.82 下午5時 12/5
1   15.86 凌晨5時 12/5

本文將持續更新金管局接錢紀錄，可收藏本頁面。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

美國加息力度加大，金管局接錢速度加快，大摩料年內香港將加P至6厘，可見【下一頁】

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