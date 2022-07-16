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【港元滙價】金管局今晨接64億港元沽盤　結餘跌至2045億（不斷更新）

股市 05:59 2022/07/16

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港元滙價在紐約交易時段持續觸及7.85弱方兌換水平，金管局根據聯繫滙率機制，今晨宣布承接64.13億港元沽盤，香港銀行體系結餘將於7月20日後跌至2045.08億港元。

自5月12日凌晨起，金管局已18度接錢，共1329.72億港元。

次數 港元沽盤金額
（億港元）		 時間 日期
18   64.13 凌晨5時 16/7
17   41.61 下午5時 15/7
16   53.22 凌晨5時 15/7
15 127.96 凌晨5時 14/7
14   85.80 凌晨5時 23/6
13 112.49 凌晨5時 22/6
12   95.77 下午5時 21/6
11   52.20 凌晨5時 21/6
10 128.19 凌晨5時 18/6
9 138.24 凌晨5時 16/6
8 117.75 下午5時 15/6
7   92.55 凌晨5時 15/6
6   43.96 下午5時 14/6
5   58.88 下午5時 16/5
4   31.64 凌晨5時 14/5
3   28.65 凌晨5時 13/5
2   40.82 下午5時 12/5
1   15.86 凌晨5時 12/5

本文將持續更新金管局接錢紀錄，可收藏本頁面。

===========

金管局3年首接港元沽盤　專家點睇今次接錢周期？【下一頁】

2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

===========

金管局：繼續密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】 

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港股 經濟 外滙 貨幣政策 港滙 香港金融管理局 加息 兌換保證 香港

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