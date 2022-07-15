【港元滙價】金管局今晨接53億港元沽盤　結餘跌至2151億（不斷更新）

港元滙價在歐美交易時段跌至7.85弱方兌換水平，金管局根據聯繫滙率機制，在紐約交易時段宣布承接53.22億港元沽盤，香港銀行體系結餘將於7月19日後跌至2150.82億港元。

元滙價近日在港股交易時段較強，港股收市價即回落至7.85港元水平，觸及弱方兌換保證。

自5月12日凌晨起，金管局已16度接錢，共1223.98億港元。

次數 港元沽盤金額

（億港元） 時間 日期 16 53.22 凌晨5時 15/7 15 127.96 凌晨5時 14/7 14 85.8 凌晨5時 23/6 13 112.49 凌晨5時 22/6 12 95.77 下午5時 21/6 11 52.2 凌晨5時 21/6 10 128.19 凌晨5時 18/6 9 138.24 凌晨5時 16/6 8 117.75 下午5時 15/6 7 92.55 凌晨5時 15/6 6 43.96 下午5時 14/6 5 58.88 下午5時 16/5 4 31.64 凌晨5時 14/5 3 28.65 凌晨5時 13/5 2 40.82 下午5時 12/5 1 15.86 凌晨5時 12/5

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金管局：繼續 密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

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