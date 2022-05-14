【港元滙價】金管局今晨再接31.64億港元沽盤（不斷更新）

美國加息周期啟動，美滙指數及美債息持續強勢，港美息差拉闊，港元滙價多次觸及7.85弱方兌換保證，根據聯滙機制，金管局今晨在美國交易時段再接31.64億港元沽盤，向市場沽出美元。自5月12日凌晨起，金管局已4度接錢，共116.97億港元，香港銀行體系總結餘將於5月17日跌至3258.94億港元。

次數 港元沽盤金額

（億港元） 時間 日期 4 31.64 凌晨5時 14/5 3 28.65 凌晨5時 13/5 2 40.82 下午5時 12/5 1 15.86 凌晨5時 12/5

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2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

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金管局：繼續 密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

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