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【港元滙價】金管局今晨再接128.19億港元沽盤　銀行總結餘跌穿2700億（不斷更新）

股市 06:54 2022/06/18

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港元滙價在紐約交易時段尾市觸及7.85弱方兌換水平，金管局根據聯繫匯率機制，承接128.19億港元沽盤，為本周第四度買港元、沽美元，香港銀行體系結餘將於6月22日後跌至2678.26億港元。

美國10年期債息轉升，升至3.226厘，3年期、5年期及7年期債息，均高於10年期，3年期美債息報3.349厘，5年期美債息報3.342厘，7年期美債息報3.326厘。

港元短期拆息仍低，1個月報0.6厘，3個月報1.29厘，1年期則為2.99厘。

自5月12日凌晨起，金管局已10度接錢，共696.54億港元。

次數 港元沽盤金額
（億港元）		 時間 日期
10 128.19 凌晨5時 18/6
9 138.24 凌晨5時 16/6
8 117.75 下午5時 15/6
7 92.55 凌晨5時 15/6
6 43.96 下午5時 14/6
5 58.88 下午5時 16/5
4 31.64 凌晨5時 14/5
3 28.65 凌晨5時 13/5
2 40.82 下午5時 12/5
1 15.86 凌晨5時 12/5

本文將持續更新金管局接錢紀錄，可收藏本頁面。

===========

金管局3年首接港元沽盤　專家點睇今次接錢周期？【下一頁】

2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

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金管局：繼續密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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【港元滙價】金管局：不排除港滙今年觸7.85弱方兌換保證次數　接錢次數或較上輪美加息周期多

港股 經濟 外滙 貨幣政策 港滙 香港金融管理局 加息 兌換保證 香港

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