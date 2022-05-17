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【港元滙價】港滙微升至7.8499　金管局今晨未有出手（不斷更新）

股市 06:15 2022/05/17

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美滙指數及美債息下跌，港元滙價今晨在7.8499至7.85徘徊，在美股收市時段，暫未有金管局接錢紀錄。金管局最近一次接錢在昨日下午5時許，承接58.88港元沽盤。

美國3月啟動加息周期，美滙指數及美債息持續強勢，港美息差拉闊，港元5月12日起多次觸及7.85弱方兌換保證。根據聯滙機制，金管局周一（16日）在香港交易時段，承接58.88億港元沽盤，向市場投放7.5億美元，香港銀行體系總結餘將於5月18日跌至3199.99億港元。

自5月12日凌晨起，金管局已5度接錢，共175.85億港元。

次數 港元沽盤金額
（億港元）		 時間 日期
5 58.88 下午5時 16/5
4 31.64 凌晨5時 14/5
3 28.65 凌晨5時 13/5
2 40.82 下午5時 12/5
1 15.86 凌晨5時 12/5

註：本文將持續更新金管局接錢紀錄，請收藏本頁面。

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金管局3年首接港元沽盤　專家點睇今次接錢周期？【下一頁】

2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

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金管局：繼續密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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港股 經濟 外滙 貨幣政策 港滙 香港金融管理局 加息 兌換保證 香港

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