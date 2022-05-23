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【港元滙價】港滙又轉弱　低見7.8498（不斷更新）

股市 22:34 2022/05/23

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金管局在上周一（5月16日）最近一次接港元沽盤後，港元滙價稍為反彈，不過，歐洲加息的預期升溫，港滙相對走弱，日內由7.8475港元高位，至低見7.8498港元。

美國3月啟動加息周期，美滙指數及美債息持續強勢，港美息差拉闊，港元5月12日起多次觸及7.85弱方兌換保證。根據聯滙機制，金管局周一（16日）在香港交易時段，承接58.88億港元沽盤，向市場投放7.5億美元，香港銀行體系總結餘將於5月18日跌至3199.99億港元。

自5月12日凌晨起，金管局已5度接錢，共175.85億港元。

次數 港元沽盤金額
（億港元）		 時間 日期
5 58.88 下午5時 16/5
4 31.64 凌晨5時 14/5
3 28.65 凌晨5時 13/5
2 40.82 下午5時 12/5
1 15.86 凌晨5時 12/5

註：本文將持續更新金管局接錢紀錄，請收藏本頁面。

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金管局3年首接港元沽盤　專家點睇今次接錢周期？【下一頁】

2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

===========

金管局：繼續密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

相關文章：

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