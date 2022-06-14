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【港元滙價】港滙再觸7.85　金管局相隔近一個月再承接43.96億港元沽盤（不斷更新）

股市 17:25 2022/06/14

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金管局今午（6月14日）在香港交易時段，承接43.96億港元沽盤，向市場投放5.6億美元。 香港銀行體系總結餘將於6月16日跌至3155.93億港元。

美國3月啟動加息周期，美滙指數及美債息持續強勢，港美息差拉闊，港元5月12日起多次觸及7.85弱方兌換保證，隨後美元曾轉弱，港股表現稍強，而令港滙略為離開7.85弱方水平。然而，6月中議息前，6月10日美國公布5月CPI按年升8.6%，高於預期的8.3%，美元指數抽升。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，聯儲議息前夕，美元強勢、港股呈弱，都令港滙重新逼近7.85弱方兌換保證，市場料聯儲將再加息半厘，1個月期港美息差再度拉闊至90點子水平，已出現套息交易誘因。她相信港滙本周會觸及7.85弱方保證，不排除金管局在議息結果公布前已開始「接錢」。

自5月12日凌晨起，金管局已6度接錢，共219.81億港元。

次數 港元沽盤金額
（億港元）		 時間 日期
6 43.96 下午5時 14/6
5 58.88 下午5時 16/5
4 31.64 凌晨5時 14/5
3 28.65 凌晨5時 13/5
2 40.82 下午5時 12/5
1 15.86 凌晨5時 12/5

註：本文將持續更新金管局接錢紀錄，請收藏本頁面。

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金管局3年首接港元沽盤　專家點睇今次接錢周期？【下一頁】

2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

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金管局：繼續密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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【港元滙價】金管局：不排除港滙今年觸7.85弱方兌換保證次數　接錢次數或較上輪美加息周期多

港股 經濟 外滙 貨幣政策 港滙 香港金融管理局 加息 兌換保證 香港

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財經台今日精選（2022年6月14日）

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