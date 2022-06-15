【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）

港滙長時間觸及7.85的弱方兌換保證，根據聯滙基制，金管局繼昨午香港交易時段承接43.96億港元沽盤後，今晨在紐約交易時段，再承接92.55億港元沽盤，一日兩度共承接136.51億港元沽盤，銀行體系結餘將跌至3062.24億港元。

美國3月啟動加息周期，美滙指數及美債息持續強勢，港美息差拉闊，港元5月12日起多次觸及7.85弱方兌換保證，隨後美元曾轉弱，港股表現稍強，而令港滙略為離開7.85弱方水平。然而，6月議息前，美國加息預期升溫，美債息高見3.5厘，帶動港美息差擴闊。

自5月12日凌晨起，金管局已7度接錢，共312.36億港元。

次數 港元沽盤金額

（億港元） 時間 日期 7 92.55 凌晨5時 15/6 6 43.96 下午5時 14/6 5 58.88 下午5時 16/5 4 31.64 凌晨5時 14/5 3 28.65 凌晨5時 13/5 2 40.82 下午5時 12/5 1 15.86 凌晨5時 12/5

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金管局3年首接港元沽盤 專家點睇今次接錢周期？【下一頁】

2020年港元強勢，金管局接錢紀錄可見【下一頁】

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金管局：繼續 密切監察市場情況（12/5）

金管局最新解釋，根據聯繫匯率制度的設計，港元滙率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。當港元滙率觸發「弱方兌換保證」，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。

金管局稱，聯繫滙率制度實施接近四十年以來經歷過多次經濟周期，一直行之有效，當局亦會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

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