【香港經濟】法國外貿銀行：香港次季經濟或小幅反彈　惟仍面對兩個主要風險

▲ 法國外貿銀行：香港次季經濟或小幅反彈 惟仍面對兩個主要風險

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）發表報告指，最近港府已經放寬人員流動限制，今年4月香港的流動性已經恢復至疫情前水平的75%。隨著政府分三個階段放鬆措施，零售消費有望在二季度逐步改善。發放消費券和「保就業」計畫對於穩定家庭支出和就業都能起到積極作用。

然而，法國外貿銀行認為，香港未來仍然面臨兩個主要風險。首先，由於香港的出入境管理始終嚴格，這使得香港在吸引全球投資和人才方面受到影響，尤其是相較於新加坡等國際競爭對手。第二，中國內地的經濟放緩可能會影響到電子產品供應鏈和其他相關業務，進而波及香港經濟。

該行指，隨香港出行和社交的限制放寬，預計今年二季度香港經濟可能會有小幅反彈。如果防疫措施沒有再一輪收緊，經濟將持續回升。不過，邊境管制和內地的疫情情況仍會影響到香港。所以，除非本地政策加以調整和外部風險發生進一步變化，否則該行認為政府的預測略顯樂觀，仍維持2022年GDP增長1%的預測。

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