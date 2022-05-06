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【智能手錶】Fitbit所有手錶型號都出事？　用戶集體起訴電池過熱問題

科技 16:35 2022/05/06

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外媒報道指，近日有用戶向Fitbit提出集體訴訟，指控幾乎所有Fitbit智能手錶型號存有電池過熱問題。

智能穿戴裝置品牌Fitbit未被Google收購前，曾在2017年推出一款型號為Fibit Ionic的智能手錶，其後出現電池過熱問題需要進行全球回收。外媒報道指，近日有用戶向Fitbit提出集體訴訟，指控幾乎所有Fitbit智能手錶型號存有電池過熱問題。
 
據外媒《The Verge》報道，最新一宗向Fitbit發起的集體訴訟，用戶聲稱購買智能手錶是為了燃燒卡路里，透過規律運動讓身體變得健康，而不是讓身體因配戴手錶遭受燙傷。

【醫療科技】Apple Watch結合AI算法 提早發現潛在心臟衰竭人士
 
多達10款型號涉電池過熱
 
此外，訴訟內容還提到，幾乎所有Fitbit旗下的智能手錶型號，皆存在電池過熱的潛在危險，引外界高度關注。另外早前發出全球回收的Fibit Ionic手錶，有不少用戶反映，回收至今已過了兩個多月仍未收到官方的全額退款，他們對Fibit官方提供的客戶服務感到十分失望。
 
針對這宗集體訴訟，截至目前為止，Fitbit官方未作出任何回應。

【華為新品】華為智能手環Band 7、智能手錶GT 3 Pro 內地率先發售
 
據悉，在該集體訴訟的內容中，提到有電池問題的Fitbit智能手錶與智能手環，型號共多達10款，包括Fitbit Ionic、Fitbit Versa 2、Fitbit Versa、Fitbit Versa Light、Fitbit Sense、Fitbit Alta HR、Fitbit Inspire、Fitbit Inspire HR 、 Fitbit Blaze與Fitbit Charge 4等。

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責任編輯：廖淑瑩

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