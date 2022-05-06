錦上路新盤大賣　鄰近鐵路盤業主趁機出貨　朗屏8號823萬沽　創兩房新高

錦上路站新盤大賣，刺激周邊二手鐵路盤成交加快。其中朗屏8號單日連錄兩宗二手成交，均為兩房單位，其中一宗成交價達823萬元，創屋苑新高。

中原地產王勤學說，元朗朗屏8號2座高層D室，實用面積504平方呎，兩房間隔，內櫳新淨企理，景致開揚，原叫價828萬元，終減價5萬元，以823萬元易手，實用呎價約16,329元，創屋苑兩房單位成交價新高。

資料顯示，原業主於2016年9月以約668萬元一手買入單位，持貨5年多，現賬面獲利155萬元，物業期內升值約23%。

退休夫婦拒租成世樓 283.8萬買葵涌唐樓 全屋實呎407 呎價僅6973元｜有圖 【下一頁】

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