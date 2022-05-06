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【稅貸戰2022】上商專家指加息周期 稅貸息將「加價」

15:44 2022/05/06

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華僑永亨信用財務總經理吳幗欣指，資金成本上升，稅貸或難再有超平息。

低息環境告終，稅務貸款息及樓按息等紛紛面對加價壓力。而上年度推的稅務貸款普遍已於4月底截止，華僑永亨信用財務指，消費者的平均貸款額為50萬元，以24個月還款計劃較受捧。上商則表示，人均借款額60萬元，生意額及客戶人數皆錄得雙位數增長。展望下半年稅貸市況，因應加息周期，料貸息已見底，新一輪稅貸息將會掀加價戰。

華僑永亨信用財務稅貸  人均借50萬

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣回應本報查詢指，該行的稅務貸款已於3月31日完結，市場反應較預期熱烈，借貸金額按年達雙位數增長，但電子渠道的申請佔比與去年相若。至於平均貸款額為50萬元或以上、還款期為24個月的貸款計劃，較受市場歡迎。

問及下半年度將掀起新一輪稅貸戰，業界的貸息會否加價，不再打價格戰。吳幗欣認為，現在推測今年第四季的稅貸息率似乎言之尚早，惟市場均預料資金成本會上升，但時間性及幅度仍有待觀望，故今年稅貸息率走勢仍屬未知之數，亦很難比較會否高於今年度。

專家估1個月拆息  年底見1.5至1.8厘

不過，吳幗欣相信，1個月港元拆息在年尾有機會升見1.8厘水平，而在第四季、或接近年尾時間，會有銀行考慮上調最優惠利率（P）。

另一方面，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行的稅務貸款優惠已完結。由於息率吸引和條款簡單，客戶反應不錯，無論總貸款金額和客戶數目，皆有雙位數百分比的增長。平均貸款金額和去年相若，大概60萬元。

陳志偉認為，由於加息周期已經開始，預料新一年稅貸息率將普遍上升。不過，稅貸一向甚受銀行重視，競爭依然會激烈。

陳志偉補充，預期1個月拆息於今年內有機會升至1.5厘，港滙跌至約7.85水平。

此外，按揭證券公司早前已表明擬加定按息0.25厘，市料稅貸息今年的殺價戰也收斂。比拼2021年度稅貸，以大新 （02356） 的1.08厘為全城最低。論及現金回贈，則以花旗及渣打香港 （02888） 的4,000元為最豪。那邊廂，市面上暫有大眾財務的稅貸仍應市，優惠至今年9月底。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

上海商業銀行 華僑永亨銀行 稅務貸款

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