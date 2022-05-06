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【上海封城】彭博：近66%在滬日企尚未復產　物流及「閉環管理」成最大難關

股市 15:43 2022/05/06

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【上海封城】彭博：近66%在滬日企尚未復產　物流及「閉環管理」成最大難關

上海因新冠疫情爆發而封城已一個月，上海市表示截至5月4日，重點監測的1800家工業企業中，復工率超過70%。不過，《彭博》報道，在上海的多數日本工廠尚未恢復生產，這個調查結果與上海市政府的數據存在差異。

《彭博》報道，調查是在4月27至30日由上海日本商工俱樂部會進行。根據對上海市的日本企業調查結果，近三分之二的工廠尚未恢復生產，另有28%的工廠產能利用率不足30%。在上海設有工廠的54家企業中沒有一間恢復到計劃的生產水平，而且只有37%的企業獲准復產。該調查也表明，經濟活動恢復到正常水平還需要更長時間。超過半數的日本企業表示他們無法採購到任何供應品，表明供應鏈問題依然嚴峻。

近90%的受訪公司表示，復產遇到最大的問題是物流，其次是確保員工安全以及員工住宿，從而可以實現「閉環管理」。這與一項對歐洲企業的調查結果類似，該調查顯示超過90%的受訪者稱，動態清零措施衝擊了供應鏈，85%的受訪者稱難以獲得原物料或零組件用於生產。

絕大多數日本公司表示，他們正在努力重啟上海及周邊地區的生產。不過，35%的受訪者表示，他們還將增加在日本的產量以彌補損失的產量，而近20%的受訪者希望增加在第三國的產量。

此前，特斯拉（Tesla，美：TSLA）據指向上海官員發放感謝信，指上海當局上月幫助特斯拉運送逾6000名工人，並進行消毒工作，以便在封城期間重新復產。

相關文章：

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編輯：姚卓然

疫情 經濟 上海

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