【美國加息】景順：昔日加息亞洲股市均升兩成　料中國短期受政策支持、宜投資科技、房地產基建等民企

▲ 景順：昔日加息亞洲股市均升兩成 料中國短期受政策支持、宜投資科技、房地產基建等民企

近日聯儲局加息0.5厘，景順（日本除外）首席投資總監Mike Shiao指出，亞洲股市曾在三次加息週期（1988至1989年，2004至2007年，以及2015至2018年間）平均上漲2成，因此對亞洲和中國市場均持正面態度。

他指，在之前6個美國加息周期中，MSCI亞洲指數（日本除外）也不一定下行，而且近幾年市場龐大流動性，對環球市場有正面影響。加上亞洲國家的寬鬆措施和高疫苗接種率，穩定各地生產力和旅客人數，有助今年GDP增長和經濟數據。

中國短期受政策支持 中期需留意外圍因素

就上周中共中央政治局會議提出的「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」三大方針，並促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改。Shiao認為，中央對平台經濟政策可能更傾向於指導性而非懲罰性，相信自2020年的一系列收緊監管趨勢可能會結束。

另外，該行認為亞洲股票存在折讓，在港上市的中國股票估值低於美國市場，例如以中國科技股與美國科技股相比，兩者之間存在32%折讓。Shiao認為受結構性增長動力支持，在中國積極發展下更具吸引力。

短期內，該行認為中國將維持動態清零政策，看好科技、平台、房地產和基礎建設等民營企業，料可以借助政策支持，通過消費券等舉措拉動內需。中期方面，投資者則需留意外圍因素，例如美聯儲加息和縮表步伐，以及中國「預定摘牌名單」的事態發展。

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