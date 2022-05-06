【大行點睇】 麥格理指5G利用率低 調整中資電訊股目標價

麥格理發表研究報告，調整三大中資電訊股目標價，因5G上客量低及營運成本高。該行指，內地電訊企業5G部署完成約50%，惟網絡利用率低，每用戶平均收入（ARPU）增幅較小。該行預計，2021至2024年移動收入維持平穩；寬頻收入年複合增長率5%；工業數字化收入複合年增長率則高達20%。

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基於上述因素，麥格理調整三大中資電訊股目標價，將中國移動（00941）由67.3元下調6.2%至63.1元；中國聯通（00762）由6.63元下調14.8%至5.65元；中國電信（00728）則由3.44元上調5.5%至3.63元，均維持「跑贏大市」評級。另將5G設備股中興通訊（00763）目標價由32.5元削至28.44元，維持「跑贏大市」評級，而中國鐵塔（00788）則維持「跑輸大市」評級，目標價0.69元。

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記者：郭秀慧