  • 28°C
香港時間 : 2022506日 (五) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】 麥格理指5G利用率低 調整中資電訊股目標價

股樓投資 15:40 2022/05/06

分享：

分享：

麥格理發表研究報告，調整三大中資電訊股目標價，因5G上客量低及營運成本高。該行指，內地電訊企業5G部署完成約50%，惟網絡利用率低，每用戶平均收入（ARPU）增幅較小。該行預計，2021至2024年移動收入維持平穩；寬頻收入年複合增長率5%；工業數字化收入複合年增長率則高達20%。

大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

基於上述因素，麥格理調整三大中資電訊股目標價，將中國移動（00941）由67.3元下調6.2%至63.1元；中國聯通（00762）由6.63元下調14.8%至5.65元；中國電信（00728）則由3.44元上調5.5%至3.63元，均維持「跑贏大市」評級。另將5G設備股中興通訊（00763）目標價由32.5元削至28.44元，維持「跑贏大市」評級，而中國鐵塔（00788）則維持「跑輸大市」評級，目標價0.69元。

同場加映﹕【孫子市法】鮑公放鴿股債升 銀行科技表現醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 中國鐵塔（00788） 中興通訊（00763） 中資電訊股 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中國電信（00728）

上一篇文章

【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

下一篇文章

【大行報告】 花旗指恒指估值不貴 聚焦三大主題

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款