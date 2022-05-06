【ET講股通】梁耀康：政策憧憬升幅全滅（附time code）（第二版︰加入文字內容）

隔晚美股大幅走弱，道指大瀉1063點，納指大跌近5%，今早恒指低開506點，及後跌幅擴大，曾跌逾800點，失守20000點關低見19976點，半日跌741點，報20051點，成交634億元，截至下午3：40PM報19979點，仍未重上2萬關。恒生科技指數則跌逾5%，暫報4033點。阿里巴巴 （09988） 跌逾7%、京東 （09618） 跌逾6%；美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾4%。早前政策憧憬升幅全蒸發，大市點走？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽

01：47 - 美滙指數抽上104 美10年期債息高見3厘以上

03：06 - 美國6、7月較大機會各加息半厘 聯邦基金利率兩個月後加一倍

05：39 - 對比美國首季GDP見收縮 歐盟6個月內停止向俄國輸入石油

06：49 - 印度天氣影響農作物失收 食品價格現上升壓力

07：35 - 內地供應鏈受影響 留意6月縮表所引致之市場波動性

09：05 - 恒指已蒸發日前升幅 4月低位未必跌穿

10：15 - 科技股回吐升幅 短線沽壓或較大

11：51 - 上證受外圍影響 投資者或先套現離場引發沽壓

13：01 - 短線內需股、內房股暫不宜買入 等回暖再考慮

14：43 - 反向ETF可現水平考慮 FI二南方恒指 （07500） 或能對沖損失

17：29 - 領展 （00823） 業務較穩健、可收息 睇中長線63元可低吸

19：34 - 長江基建 （01038） 等調整可吸納 對已回試前低位股票要有戒心

20：53 - 觀眾問股：昨天0.033元買恒指法巴五二牛U牛證63854，今天直接停牌，現在還有價值嗎？

21：42 - 觀眾問股：長和 （00001） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？

24：15 - 納指下行壓力比道指更大

25：01 - 短線買美股揀有盈利及現金水平較重股份 或可跟巴郡揀有質素股

28：37 - 美滙衝完104未必企穩 若升穿104將更受壓

29：45 - 可留意石油相關股 中海油 （00883） 今受制大市

30：22 - 港股收市市況速報

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港股顯著捱沽，恒指大跌791點，收報20001點，大市成交1,178億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，上周五中央政治局會議帶來的政策憧憬，經多日調整後，乘外圍跌勢，升幅今日完全蒸發。一如早前分析，主導市況的是兩大指標：一、美滙指數整固後再度抽升；二、10年期債息突破3厘。

市場覺醒，儲局接着兩次會議再加0.5厘的機會甚大，亦即兩個月後美息將再升1厘，之後年底前還有3次加息機會，美息年底恐怕將高見3厘。若下周公布通脹繼續高燒不退，在加息、縮表挾擊下，美滙、債息持續向上的機會甚大，續對環球股市構成壓力。

此外，美國首季GDP收縮，在俄烏局勢未解決下，石油、食品價格高企，上游成本上漲開始傳導下游，加上供應鏈不順，美國通脹短期難望降溫，市場或會逐步反映美國經濟硬着陸的風險。

展望後市，短期先看美股大跌後今晚會否反彈。科技股完全失去早前政策憧憬的升幅，如阿里 （09988） 、京東 （09618） 等，短期沽壓續大。百威亞太 （01876） 跌7.6%，碧桂園 （02007） 跌9.7%，短期亦未宜沾手。

部署上，可考慮反向ETF對沖持倉，如FI二南方恒指 （07500） 。也可留意收息股如領展 （00823） 、長建 （01038） ，待回落再考慮。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長和、中海油。立即觀看】

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