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【ET講股通】梁耀康：政策憧憬升幅全滅（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:03 2022/05/06

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隔晚美股大幅走弱，道指大瀉1063點，納指大跌近5%，今早恒指低開506點，及後跌幅擴大，曾跌逾800點，失守20000點關低見19976點，半日跌741點，報20051點，成交634億元，截至下午3：40PM報19979點，仍未重上2萬關。恒生科技指數則跌逾5%，暫報4033點。阿里巴巴 （09988） 跌逾7%、京東 （09618） 跌逾6%；美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾4%。早前政策憧憬升幅全蒸發，大市點走？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：18 - 港股今日市況速覽
01：47 - 美滙指數抽上104   美10年期債息高見3厘以上
03：06 - 美國6、7月較大機會各加息半厘   聯邦基金利率兩個月後加一倍 
05：39 - 對比美國首季GDP見收縮   歐盟6個月內停止向俄國輸入石油
06：49 - 印度天氣影響農作物失收    食品價格現上升壓力 
07：35 - 內地供應鏈受影響   留意6月縮表所引致之市場波動性
09：05 - 恒指已蒸發日前升幅   4月低位未必跌穿
10：15 - 科技股回吐升幅   短線沽壓或較大    
11：51 - 上證受外圍影響   投資者或先套現離場引發沽壓
13：01 - 短線內需股、內房股暫不宜買入   等回暖再考慮
14：43 - 反向ETF可現水平考慮  FI二南方恒指 （07500） 或能對沖損失
17：29 - 領展 （00823） 業務較穩健、可收息   睇中長線63元可低吸
19：34 - 長江基建 （01038） 等調整可吸納    對已回試前低位股票要有戒心
20：53 - 觀眾問股：昨天0.033元買恒指法巴五二牛U牛證63854，今天直接停牌，現在還有價值嗎？
21：42 - 觀眾問股：長和 （00001） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？
24：15 - 納指下行壓力比道指更大   
25：01 - 短線買美股揀有盈利及現金水平較重股份   或可跟巴郡揀有質素股
28：37 - 美滙衝完104未必企穩    若升穿104將更受壓
29：45 - 可留意石油相關股   中海油 （00883） 今受制大市
30：22 - 港股收市市況速報 

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3246132

------

港股顯著捱沽，恒指大跌791點，收報20001點，大市成交1,178億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，上周五中央政治局會議帶來的政策憧憬，經多日調整後，乘外圍跌勢，升幅今日完全蒸發。一如早前分析，主導市況的是兩大指標：一、美滙指數整固後再度抽升；二、10年期債息突破3厘。

市場覺醒，儲局接着兩次會議再加0.5厘的機會甚大，亦即兩個月後美息將再升1厘，之後年底前還有3次加息機會，美息年底恐怕將高見3厘。若下周公布通脹繼續高燒不退，在加息、縮表挾擊下，美滙、債息持續向上的機會甚大，續對環球股市構成壓力。

此外，美國首季GDP收縮，在俄烏局勢未解決下，石油、食品價格高企，上游成本上漲開始傳導下游，加上供應鏈不順，美國通脹短期難望降溫，市場或會逐步反映美國經濟硬着陸的風險。

展望後市，短期先看美股大跌後今晚會否反彈。科技股完全失去早前政策憧憬的升幅，如阿里 （09988） 、京東 （09618） 等，短期沽壓續大。百威亞太 （01876） 跌7.6%，碧桂園 （02007） 跌9.7%，短期亦未宜沾手。

部署上，可考慮反向ETF對沖持倉，如FI二南方恒指 （07500） 。也可留意收息股如領展 （00823） 、長建 （01038） ，待回落再考慮。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長和、中海油。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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市場動向 恒生科技指數 京東集團—SW（09618） 法國巴黎銀行 阿里巴巴－SW（09988） 低吸 美滙 壓力 FI二南方恒指（07500）

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